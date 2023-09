Sære scener: Får advarsel mod Viktor Axelsen

Viktor Axelsen er videre til 2. runde i Super 1000-turneringen China Open efter sejr i to sæt over indonesiske Chico Aura Dwi Wardoyo.

Danskeren kom fint i gang spillemæssigt oven på det skuffende VM-exit i kvartfinalen forrige uge.

Men sejren på 21-17, 21-18 blev skæmmet af den aparte opførsel, Wardoyo udviste undervejs.

For den storsmilende indoneser havde en tendens til at juble på sin egen særprægede facon, når han vandt en duel. Det skete ikke hver gang, men indimellem kom der et lille hvin, eller som TV 2's ekspertkommentator Jim Laugesen grinende konstaterede: 'Det er jo ren Jodle Birge.'

Flere gange var der lidt melodi i det, og man sad næsten og ventede i spænding på, hvad der ville komme næste gang.

Fik henstilling fra dommeren

Det gjorde Viktor Axelsen ikke. Han var tydeligt irriteret, fordi det er imod reglerne at juble. Især vendt mod modstanderen, hvilket Wardoyo nåede flere gange undervejs.

Axelsen tog til genmæle, jublede selv - og fik henstilling fra kampens dommer. Det afstedkom en mindre diskussion med dommeren, der så også begyndte at tysse på Wardoyo.

Wardoyo gav Viktor Axelsen kamp og var samtidig pisseirriterende. Foto: Kien Hou/AP/Ritzau Scanpix

Da denne ikke blev synderligt påvirket af det og fortsatte sin anderledes jubel, når han vandt en duel, måtte dommeren til sidst fiske et gult kort op som det synlige bevis på en advarsel.

Det fik ham til at tie stille.

Viste klassen til sidst

Viktor Axelsen havde sine vanskeligheder undervejs med Wardoyo, der spillede nogle gode dueller og tvang sin modstander til at præstere på et meget højt niveau til tider. Et danske forspring på 13-7 blev spist, og Wardoyo udlignede til 17-17. Og dér stod det klart, at der ikke skulle ret meget til, før de to skulle ud i tre sæt.

Men så viste Axelsen klassen, vandt de tre næste bolde og fik dermed tre matchbolde. Han udnyttede nummer to og jublede markant. Var det en hilsen til Wardoyo? Måske.

Da de to hilste på hinanden ved nettet, nøjedes Axelsen med en highfive - ikke et håndtryk.

Nu venter vinderen af Wang Tzu-wei fra Kinesisk Taipei og Kenta Nishimoto fra Japan i 2. runde.