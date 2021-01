Saras antiklimaks: Indlagt i Thailand

- Jeg kommer aldrig til at glemme den.

Sara Thygesens tørre humor skinner igennem, da hun fra sin hospitalsseng i Bangkok mandag beretter om sin 30 års-fødselsdag i onsdags.

En fjerbold banket lige i øjet fra klos hold og omgående på hospitalet med blødning i det venstre øje.

- Det går sådan set okay. De har gerne villet holde mig her til observation, og nu skal jeg flyve senere mandag, så jeg kan komme hjem og bliver undersøgt i Danmark, fortæller hun.

Uheldet skete i hende og Maiken Fruergaards første kamp ved World Tour-turneringen Thailand Open, hvor hun ganske enkelt ikke nåede at værge for sig, da en sydkoreansk modstanders bold kom farende over nettet.

- Jeg tænkte først, at jeg lige skulle bruge et par minutter, før jeg var klar igen. Men jeg kunne ikke stoppe med at græde, og jeg fik et chok. Da jeg omsider stoppede, var mit syn sløret i bunden og ude i siden af øjet, fortæller hun.

Bolden havde ramt hende lige i øjet.

Foto: Raphael Sachetat/Badmintonphoto

- Jeg tænkte, at det nok var klogest at trække mig (fra turneringen, red.). Og det var først i ambulancen, at jeg tjekkede med at holde hånden over det andet øje…jeg kunne ikke se noget som helst. Da blev jeg liiidt nervøs for, hvad der skulle ske, siger hun.

Siden har hun ikke forladt hospitalet. De danske spillere, der ikke skal spille sæsonfinaler fra onsdag, rejste hjem i weekenden. Men Sara kommer først afsted mandag aften.

- Øjet har det klart bedre nu end i onsdags, hvor der var blod, og jeg ikke kunne se noget som helst. Det går okay, men det bliver godt at komme hjem, siger hun og understreger, at tiden godt kan følges lidt lang, når man helst skal bruge sin tid på andet end en skærm.

'Der er uger, hvor jeg ikke laver en skid'

- Lægerne mener ikke, der er noget, der er beskadiget. Men der er fortsat en lille rest af blod derinde. Der er stadig et tryk i øjet. Det gør ikke ondt, men synet er stadig en anelse sløret, og nu må jeg hjem og få en vurdering af en læge i Danmark. Men jeg håber virkelig ikke, der bliver tale om en operation.

Sara Thygesen og Maiken Fruergaard, der rangerer som Danmarks bedste damedouble, kunne, hvis de havde fået et godt resultat i Bangkok, have været klar til denne uges sæsonfinale.

