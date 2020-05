Satser på genstart i september

Badmintonsportens World Tour genstarter efter den seneste plan den 1. september i Taiwan.

Det meddeler Det Internationale Badmintonforbund (BWF) fredag.

Derfra vil i alt 16 turneringer bygge op til World Tour Finals, der spilles i Guangzhou i det sydlige Kina fra den 16. december.

Det er en uge senere end tidligere varslet.

BWF's danske generalsekretær, Thomas Lund, siger dog, at det på grund af coronapandemien endnu er for tidligt at tage det for givet, at planerne kan føres ud i livet.

- På nuværende tidspunkt er det svært at forudsige, hvornår internationale rejse- og indrejserestriktioner bliver ophævet i de enkelte lande, men vi vil ikke genoptage konkurrencerne, med mindre det helt tydeligt er sikkert at gøre det, siger Thomas Lund til BWF's hjemmeside.

I forbindelse med offentliggørelsen af den reviderede kalender er store turneringer i blandt andet Indonesien, Malaysia, Thailand og Indien blevet flyttet.

Singapore Open og Badminton Asia Championships er blandt de ti aflyste begivenheder.

Hold-VM for herrer og damer, Thomas Cup og Uber Cup, som skal spilles i Danmark, ligger fortsat fra 3. til 11. oktober.

Verdensmesterskaberne blev i første omgang rykket fra maj til august på grund af coronakrisen og siden til datoerne i oktober, som endnu står ved magt.

I de seneste uger har danske badmintonprofiler udtrykt bekymring for, om de overhovedet ville nå at komme i konkurrence på øverste niveau igen i 2020.

Blandt dem Viktor Axelsen og Anders Antonsen.

- Det er svært at spå om, men jeg frygter selvfølgelig, at vi har spillet vores sidste turnering i år, sagde således Anders Antonsen.

Badmintonsporten har ligget stille siden midten af marts.