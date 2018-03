Sejrer efter sygdom: Dansk par i storartet triumf

Danmarks bedste damedouble Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl spiller sig for andet år i træk i finalen ved All England efter en sejr i to sæt over et japansk par

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl har imponeret ved dette års All England. På trods af sygdom op til den traditionsrige turnering, står den danske damedouble nu i finalen.

Danskerne vandt deres semifinaleopgør over useedede japanere Mayu Matsutomo og Wakana Nagahara i to sæt.

Matsutomo og Nagahara havde i deres kvartfinale slået de olympiske guldvindere Misaki Matsutimo/Ayaka Takahashi, men det så ikke ud til at skræmme danskerne.

Den tredjeseedede danske damedouble var i kontrol i første sæt, som blev vundet sikkert med 21-15. I andet sæt var Pedersen og Rytter Juhl tæt på at smide sættet, da det japanske par hentede den danske 20-18 føring.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen var dog skarpe til sidst, da de to næste bolde gik til danskerne. Den sidste bold sejlede udover danskernes baglinje, og derfor kunne de regerende OL-sølvvindere strække armene i vejret.

Den danske damedouble står for andet år i træk i All England-finalen.

- Jeg kan ikke tørre smilet af. Det er ikke helt gået op for mig, at vi har spillet os i All England-finalen igen, siger Christinna Pedersen til TV2 SPORT.

- Vi er selvfølgelig glade for at komme i finalen, men vi har jo ikke vundet endnu, som min svigerfar ville sige.

- Vi kommer ikke til at glo i morgen, vi kommer til at kæmpe for sejren, siger Kamilla Rytter Juhl med et smil til TV2 SPORT.

Sidste år tabte de danske damer til koreanske Chang Ye Na og Lee So Hee fra Korea i finalen.

I dette års finale kommer Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl til at møde et japansk par i form af enten femteseedede Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto eller fjerdeseedede Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.

