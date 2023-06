Sensationelt dansk nederlag

Anders Antonsen satte tirsdag sig selv under pres ved European Games i Polen.

Den danske badmintonspiller tabte overraskende 19-21, 19-21 til svenske Felix Burestedt i sin anden gruppekamp ved turneringen.

Dermed er Antonsen tvunget til at vinde i to sæt onsdag mod finske Kalle Koljonen for at gå videre.

Koljonen tog tirsdag sin anden sejr, da han slog tyrkiske Emre Lale, som Antonsen besejrede mandag.

Det var første gang i karrieren, at Anders Antonsen, der er nummer 16 på verdensranglisten, tabte til Felix Burestedt. Tidligere har han slået svenskeren tre gange.

- Jeg er selvfølgelig voldsomt, voldsomt irriteret, skuffet og vred. Det er katastrofalt at tabe den kamp her i puljen, siger Antonsen efter kampen.

Burestedt er placeret som nummer 78 i verden, mens Koljonen er nummer 68 på ranglisten.

Antonsen er andenseedet i turneringen, hvor han også er forsvarende mester.

European Games indledes med et gruppespil med fire spillere i hver gruppe, hvorfra de to bedste går videre til knockoutfasen.

Samtlige danske badmintonspillere indledte mandag gruppespillet med sejr.

Line Kjærsfeldt skulle tirsdag have mødt Edith Urell, men svenskeren har trukket sig fra European Games. Kjærsfeldt står derfor nu noteret for to sejre i to gruppekampe.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje fortsatte de gode takter med en sejr i to sæt over et serbisk par. Den formstærke duo er nu sikker på at gå videre til knockoutfasen inden den sidste gruppekamp.

Viktor Axelsen vandt nemt sin anden kamp, da rumænske Teodor Ioan Cioroboiu, som er nummer 720 på verdensranglisten, blev besejret 21-3, 21-5.