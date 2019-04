Serie 1-spiller vinder DM

Team Skælskør-Slagelse kan for første gang siden 2014 kalde sig danmarksmester for hold i badminton.

Det blev en realitet, da holdet vandt DM-finalen med 4-2 over Greve.

Greve vandt ellers de første to kampe i matchen og bragte sig på 2-0, men Team Skælskør-Slagelse svarede tilbage med fire sejre på stribe.

Hollænderen Mark Caljouw sørgede for den fjerde sejr, da han vandt sin herresingle i to tætte sæt over Subhankar Dey fra Indien.

Forinden havde Kim Astrup og Søren Gravholt taget en vital sejr i herredoublen over David Daugaard og Mathias Christiansen.

Holdet var ellers blevet svækket på dagen med afbuddet fra damesinglen Line Kjærsfeldt, men resten af holdet sørgede for, at det ingen betydning fik. Serie 1-spilleren Vanessa Clausen blev indkaldt som erstatning og tabte meget klart, men kan nu alligevel kalde sig DM-vinder.

Skælskør-Slagelse sluttede som nummer fire i grundspillet, men slog altså til, da det for alvor gjaldt mod Greve, der vandt grundspillet.

