Sidste danskere får klø og ryger ud af Korea Open

Kvartfinalen blev endestationen for både Jan Ø. Jørgensen og herredoublen med Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen i Korea Open.

Både Jan Ø. Jørgensen og Boe/Conrad-Petersen tabte fredag i to sæt til henholdsvis Parupalli Kashyap og japanske Takeshi Kamura og Keigo Sonoda.

Jørgensen med cifrene 22-24, 8-21 og herredoublen med 13-21, 17-21.

Dermed er der ikke flere danskere tilbage i World Tour-turneringen.

Herredoublen med Boe og Conrad-Petersen fik en skidt start på fredagens kvartfinale.

De to par fulgtes ganske vist ad til stillingen 3-3, men så begyndte japanerne langsomt at trække fra. 3-3 blev til 10-5. Lidt efter stod der 16-9, og så begyndte det for alvor at se svært ud for danskerne.

Kamura og Sonoda endte da også med at vinde første sæt i sikker stil.

I andet sæt så det ud til, at Boe og Conrad-Petersen havde fundet den rette melodi. Danskerne var i kontrol og kom foran 12-7, men så kom japanerne op i gear og udlignede til 13-13.

Derfra fulgtes de to par ad, inden Kamura og Sonoda trak fra til sidst og med fire point i streg vandt kampen.

Jan Ø. Jørgensen fik efter et meget tæt første sæt kæmpet sig til to sætbolde mod Parupalli Kashyap. Men i begge tilfælde fik inderen afværget, og så kunne Kashyap selv i sit andet forsøg tage første sæt.

Mens det i første sæt var marginalerne, der blev afgørende, så var der ikke meget spænding i andet sæt.

Jan Ø. Jørgensen kom godt nok foran 3-2, men så fik Kashyap udlignet, og derfra så inderen sig ikke tilbage.



