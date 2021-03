Sikrer dansk finale

Der bliver dansk deltagelse i årets finale i herresingle ved badmintonturneringen All England, der spilles i Birmingham.

Det står klart, efter Viktor Axelsens fredag besejrede thailandske Sitthikom Thammasin 21-4, 21-15 i kvartfinalen.

Han møder i semifinalen landsmanden Anders Antonsen, der tidligere fredag vandt sin kvartfinale mod japanske Kanta Tsuneyama. Dermed er der sikret dansk deltagelse i finalen.

Efter at have leveret en vaklende indsats i sine to første kampe, hvor Axelsen flirtede med en tidlig chok-exit, var den forsvarende All England-mester flyvende fra første fjerbold mod Sitthikom Thammasin, som i første sæt ikke fik et ben til jorden.

21-4 lød sætcifrene, og Viktor Axelsen lignede for første gang i turneringen den spiller, som har spredt skræk og rædsel på badmintonbanerne i foråret.

I andet sæt fik Thammasin bedre fat, men selv om det lykkedes at yde kvalificeret modstand, var der aldrig tvivl om udfaldet.

I semifinalen mod Anders Antonsen er det dog Axelsen, som har revanche til gode.

Således var Antonsen manden, der tilbage i januar brød Viktor Axelsens lange succes-stime på 29 sejre i træk med sin sejr i World Tour Finals-finalen.

