Sjælden dansk sejr

Når der fredag spilles kvartfinaler ved Super 1000-turneringen Indonesia Open, er der en pæn dansk overraskelse på banen.

Line Kjærsfeldt spillede sig meget sent torsdag aften frem blandt de otte sidste i damesingle efter en mindeværdig og opsigtsvækkende sejr over Ratchanok Intanon fra Thailand.

Efter at have tabt 15-21 i 1. sæt fik den 28-årige aarhusianer godt fat i verdensstjernen på den anden side af nettet.

Fra 12-12 bragte hun sig foran og blev ikke siden indhentet. Den et år yngre Intanon fulgte godt med til 16-15 i danskerens favør, men så nappede Kjærsfeldt tre point i streg og tog kort efter sættet.

Det lignede et stykke tid en overraskende klar dansk sejr i afgørende sæt, da Line Kjærsfeldt bragte sig på 16-12, men thailænderen har ikke været blandt verdens bedste damesingler de sidste ti år for ingenting.

Hun åd sig ind på danskeren og fik udlignet til 19-19. Kjærsfeldt tilspillede sig herefter en matchbold, der blev misbrugt. I andet forsøg var der dog ingen slinger i valsen, og hun kunne overraskende forlade banen som vinder.

Danske sejre over netop Ratchanok Intanon er en sjældenhed. Mest berømt er Tine Bauns i All England-finalen for godt ni år siden. Det var Bauns sidste kamp på topplan, og Intanon var på det tidspunkt et stjerneskud, der buldrede frem på verdensscenen.

Siden har hun blandt andet vundet verdensmesterskabet og været i 21 (!) finaler på World Touren.

11 gange siden har danskere forsøgt sig - uden held. Tættest på har Mia Blichfeldt været i et par omgange, hvor hun har tvunget hende ud i tre sæt, men så har hun også fået bank i afgørende sæt.

En anden 'sjov' statistik viser, at danske damesingler i 2021 og 2022 foreløbig har mødt asiatiske spillere 68 gange på tværs af alle turneringer. Det er blevet til 18 danske sejre - heraf fem over seedede modstandere.

Nu venter en ny stor mundfuld i kvartfinalen i skikkelse af andenseedede Tai Tzu-ying fra Kinesisk Taipei.

Herresinglerne Viktor Axelsen og Rasmus Gemke, herredoublen Anders Skaarup/Kim Astrup samt mixeddoublen Mathias Christiansen/Alexandra Bøje er også i ilden senere i dag.

Du kan følge alle kvartfinaler direkte på TV 2 Sport fra klokken 8.

