Skadet og slidt: Taber 11 i træk

Viktor Axelsen kunne knytte næven fra første bold, men måtte til sidst bukke nakken som taber, da den danske badmintonprofil lørdag efter en suveræn start på sin semifinale mod Jonatan Christie røg ud af French Open.

Danskeren tabte semifinalen 21-7, 20-22, 19-21, efter han i nærmest opvisningsstil kom foran 11-1 i første sæt.

I tredje sæt fik Viktor Axelsen store problemer med krampe i bentøjet og måtte have behandling undervejs, da indoneseren kom fra 10-19 til afgørende sætsejr.

Christie har undervejs i turneringen sendt både Jan Ø. Jørgensen og Anders Antonsen ud, og han tog med sejren den tredje danske skalp på stribe.

Indoneseren fik med stor variation i spillet og en markant nedbragt fejlprocent i andet sæt punkteret det danske overtag.

I tredje sæt virkede begge spillere mærkede af intensiteten, og danskeren havde heldet med sig, da han kom på 8-5, fordi dommeren overså, at hans ketsjer ramte netkanten i en duel.

Det gav ekstra luft og førte til danske føring på 11-6.

Men ved 16-10 begyndte bentøjet for alvor at give store problemer for Axelsen, som så ud til at have krampe i både underben, lår og lyske. Mellem duellerne haltede han rundt.

Trods problemerne kom danskeren på 19-10, men Christie kunne ikke undgå at få øje på hans lidelser og trak duellerne ud uden for stor risiko i slagene.

Ved 19-15 måtte danskeren tage behandling, og Christie kom på 19-19, før han lukkede sættet.

I finalen venter den regerende olympiske mester, kinesiske Chen Long.

French Open rangerer ligesom sidste uges Denmark Open på næsthøjeste niveau på World Touren som Super 750-turnering.

Den franske turnering har en samlet præmiepulje på lidt over fem millioner kroner.

