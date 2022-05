Skuffet badmintonlandstræner: En misset mulighed

Danmarks hold-VM i badminton for herrer sluttede fredag i et semifinalenederlag på 2-3 til Indien.

Danskerne må derfor rejse hjem fra Thailand med bronze, men de havde sat næsen op efter mere efter præstationerne i løbet af ugen.

Det siger badmintonlandstræner Jakob Høi efter fredagens nederlag i turneringen, der officielt hedder Thomas Cup.

- Vi skal nok stå og smile på søndag på podiet, men i løbet af sådan en uge kan vi ikke lade være med at begynde at drømme. Jeg tror ikke kun, det er mig. Jeg tror, det gælder os alle sammen.

- Den magi, der er over at vinde de store finaler, har vi misset. Man står ikke bare i en ny semifinale. Den skal man også kæmpe sig til og gøre sig fortjent til. Vi har misset muligheden, og det kommer til at fylde noget tid endnu, siger han.

Viktor Axelsen besejrede uden nævneværdige problemer Laskhya Sen i to sæt og sørgede for en god dansk start.

De danske herredoubler vandt og tabte én dyst, mens de øvrige singlespillere blev nedlagt i tre sæt.

Først led Anders Antonsen et nederlag til verdens nummer 11, Kidambi Srikanth, og i den femte og afgørende kamp måtte Rasmus Gemke indse, at H.S. Prannoy var for stor en mundfuld over tre sæt.

Landstræneren peger særligt på danskernes evne til at tackle den sværere medvindsside som en årsag til nederlaget.

- Jeg synes, at Anders Antonsen havde muligheder. Han fik en rigtig dårlig start på medvindssiden og spillede lidt idéforladt. Han havde det svært derinde, og det fik han aldrig hentet, selv om han i momenter viste sig.

- Det var lidt det samme i Gemkes kamp. Der er bare en kæmpe forskel på, hvilken side man er på, og der synes jeg, vores modstandere har tacklet det bedre, siger Jakob Høi.

Også i 2018 og 2020 endte Danmarks VM i semifinalerne. Kun én gang, i 2016, vandt danskerne turneringen.