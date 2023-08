Skuffet Viktor: Jeg havde alt at tabe

Spillemæssigt skuffede Viktor Axelsen i VM-kvartfinalen, og det var stjernen ikke bleg for at indrømme bagefter

Det var ikke det, han havde sat næsen op efter. Det var ikke det, nogen i Danmark havde sat næsen op efter.

VM-semifinalerne lørdag bliver uden Viktor Axelsen.

Fredag aften røg han sensationelt ud af turneringen efter en udmarvende kamp mod indiske H.S. Prannoy.

Ti gange er de nu ramlet sammen siden China Open for ni år siden. Syv af de ti kampe er gået i tre sæt. Således også fredag, hvor Prannoy vandt 13-21, 21-15, 21-16.

- Jeg er selvfølgelig skuffet, og jeg ville rigtig gerne have spillet mere badminton her i Royal Arena, men sådan skulle det ikke være. Jeg må komme videre, sagde han til Ekstra Bladet efter kampen.

- Jeg tabte til en bedre modstander, og jeg spillede selv ikke op til det niveau, som jeg ved, jeg har, men som jeg i dag bare ikke har fundet frem. Så taber man, kom den benhårde og kontante analyse.

- Hvad kunne du have gjort anderledes?

- Jeg gjorde egentlig, hvad jeg kunne. Det var bare ikke nok. Jeg kunne bare ikke finde ro, og jeg kunne ikke finde mit spil. Og Prannoy, han har selvfølgelig alt at vinde. Jeg har alt at tabe, og i dag formåede jeg ikke at løse det. Sådan er livet sgu, kom det.

De første to kampe mod Nhat Nguyen og Christo Popov var regulære opvisninger fra Axelsens side. Han virkede klar, tændt og i noget af sit livs bedste form.

Mod Chou Tien-chen i 1/8-finalen var det mere tæt. Det var forventet, for Chou er en klassespiller. Men Axelsen slap derfra med skindet på næsen. Det gjorde han så ikke fredag.

- Han spiller rigtig godt. Hans spillestil ligger ret godt til mig, tror jeg. Han spiller rigtig mange tætte kampe mod ham. Det er jo fedt at have en, man kan lære lidt af, og prøve at se, hvordan man kan løse ham. Og så tage den derfra.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, og jeg skal hjem og bearbejde det her. Men jeg skal jo snart til China Open, kom det med et lille grin og henvisning til World Tour-turneringen om halvanden uge i Changzhou.