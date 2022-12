Sløset Axelsen taber overraskende

Viktor Axelsen går ikke ind til semifinalerne ved sæsonfinalen i badminton med medvind i ryggen.

Fredag spillede den danske badmintonstjerne sin sidste kamp i det indledende gruppespil, og her blev det til et nederlag. Indiske H.S. Prannoy vandt i tre sæt over Axelsen med cifrene 21-14, 17-21, 18-21.

Axelsen var allerede inden kampen sikker på at gå videre og lignede undervejs også en spiller, der havde hovedet et andet sted.

Danskeren skal i semifinalen lørdag møde indonesiske Jonatan Christie. Axelsen har tre gange tidligere vundet sæsonfinalen - i 2016, 2017 og 2021.

Danskeren gik ind til fredagens kamp uden noget at spille for. Han var allerede inden kampen sikker på en plads i semifinalerne og en slutplacering i gruppen som nummer et.

Hvis han manglede motivation, kunne Axelsen dog bare kigge tilbage på sit seneste opgør mod Prannoy ved Indonesia Masters sidste år. Det vandt inderen nemlig.

Axelsen kunne altså tage revanche, og i første sæt kom danskeren også foran 13-7. Herefter ramte Prannoy en god stime og fik reduceret til 12-14.

Men så var der ikke ret meget mere at komme efter for inderen. Axelsen trak fra og vandt sikkert sættet.

I andet sæt faldt niveauet indledningsvis hos begge spillere. Både Axelsen og Prannoy lod til at have slået hovedet en smule fra.

Axelsen gik til den indlagte pause med en føring på 11-8, men gik så helt i stå. Prannoy havde hanket op i sig selv og fik spillet sig på 13-12 og senere også 16-12. Axelsen kunne pludselig slet ikke få tingene til at fungere.

Boldene sejlede ud eller i nettet for danskeren, der måtte se Prannoy sende kampen ud i et tredje sæt.

Her fortsatte kampen i samme rille. Prannoy var tydeligvis ovenpå, og Axelsen virkede frustreret og opgivende.

Der stod godt nok kun 11-10 til inderen ved sideskiftet, men da det skulle afgøres, var der ikke meget spænding.

Senere fredag skal den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i aktion ved sæsonfinalen. Den danske duo er allerede inden kampen mod malaysiske Aaron Chia og Wooi Yik Soh uden mulighed for at gå videre.