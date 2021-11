Smadrer sig i finalen

Efter et par måneder med svigtende resultater ser badmintonspilleren Anders Antonsen ud til at være på vej mod topniveauet igen.

Lørdag var han aldeles overlegen i semifinalen ved Indonesia Masters, hvor han vandt suverænt med 21-14, 21-9 over verdens nummer 15, inderen Kidambi Srikanth, som ellers har været på vej frem på det seneste.

Den 24-årige dansker var bedst fra start til slut og var aldrig i fare for at misse pladsen i finalen i turneringen, som rangerer lige under All England i år.

Antonsen skal i finalen møde verdensetter Kento Momota, i hvad der bliver en gentagelse af finalen i turneringen fra 2019. Ved den lejlighed vandt danskeren højst overraskende over japaneren, som dengang var nærmest umulig at slå.

Den danske verdenstreer var ovenpå fra kampens start mod Srikanth og rykkede fra tidligt til føring på 12-6.

Fem indiske point på stribe gjorde sættet tæt igen, men danskeren var bedst og sad godt på forbanen, hvorfra han kunne styre kampen.

Han bragte sig foran med 17-14, inden sættet blev lukket med fire fejl på stribe af inderen.

Antonsen holdt fast i det høje niveau, og Srikanth manglede redskaber til at fjerne dirigentstokken fra danskeren.

Srikanth begyndte at satse mere og mere - med flere fejl til følge. Fra 4-4 tog han syv point på stribe og var foran 11-4 ved opholdet i sættet.

Derfra kørte han med største selvfølgelighed sejren hjem, mens inderen rystede mere og mere på hovedet i frustration over at blive drevet rundt på banen.