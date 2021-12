Smadrer sig i finalen

Verdens bedste badmintonspiller, Viktor Axelsen, er klar til finalen i World Tour Finals på Bali.

Lørdag levede han op til favoritværdigheden i semifinalen med sejren på 21-13, 21-11 over inderen Lakshya Sen.

Også i den indledende gruppe vandt Axelsen i to sæt over Sen, og det er faktisk reelt de eneste kampe, de to har spillet i turneringen, da både Rasmus Gemke og Kento Momota opgav at spille i den samme gruppe.

Sen var ikke i stand til at true Axelsen for alvor i den indledende kamp og heller ikke i semifinalen.

Danskeren spillede en suveræn kamp og satte på den måde en tyk streg under, at han var det rette valg til hæderen som årets mandlige spiller i verden i 2020-2021, som han modtog fredag.

Sen kom foran 3-2, men det skulle blive hans sidste føring. Axelsen vandt de næste fire bolde og bragte sig også på 10-5.

Inderen skulle også få en form for kontakt ved 10-12, men derfra var der kun én spiller på banen.

Axelsens offensiv var en fryd at se på og var overlegen i resten af sættet, som han vandt 21-13.

Han tog momentum med til andet sæt, hvor han bragte sig foran med 12-1. Axelsen holdt et imponerede tempo, og modstanderen var chanceløs.

I finalen skal Axelsen møde Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, der vandt sin semifinale overraskende over Lee Zii Jia fra Malaysia med 21-18, 21-18.

Uanset udfaldet kan Axelsen se tilbage på et fremragende 2021. Inden sæsonfinalen var han nået frem til finalen i 9 ud af 11 individuelle turneringer i 2021.

Seks af dem har han vundet, to blev tabt i tætte kampe, mens coronasmitte forhindrede ham i at stille op i EM-finalen.

Han vandt suverænt OL-guld i Tokyo og har desuden vundet Super 1000-turneringerne Yonex Thailand Open, Toyota Thailand Open, Denmark Open og Indonesia Open.