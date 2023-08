Smadret Antonsen: Jeg vil gerne bytte ben med dig

Ekstra Bladet fik et tilbud af Anders Antonsen efter VM-semifinalen. Et tilbud der var let at takke nej til

- Hvis det kunne lade sig gøre, ville jeg prøve at bytte ben med dig.

Anders Antonsen kiggede på Ekstra Bladets udsendte efter VM-semifinalen mod Kodai Naraoka i Royal Arena.

Antonsen var træt. Han var megatræt. Sådan fuldstændig kørt over.

Og så fik han gudhjælpemig spørgsmålet, hvordan benene havde det. Efter en opslidende affære, hvor alene 1. sæt havde varet i små tre kvarter.

- Jeg var så træt. Helt færdig, kom det ærligt fra den danske stjernespiller.

Og så afslørede han, at det bestemt ikke kun var i stængerne, det var hårdt.

Da 2. sæt skulle i gang, var han klar over, at han sandsynligvis skulle spille 80 minutter mere, hvis han ville i finalen. Og den var ubehagelig.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Der er en rigtig lang vej hjem, når man taber første sæt på 45 minutter. Det var så fysisk, som det var, og jeg var så tæt på, som jeg var. Det var en mental og fysisk kæmpestor udfordring, som jeg ikke løste.

En form for ekstremsport

- Jeg ville gerne have set, om han kunne have løst den, hvis jeg havde vundet 1. sæt.

- Jeg ved, hvordan min ben havde det. Jeg tror, at hans ben havde det lidt på samme måde. Men det er nemmere at overskue, når man kun skal have ét sæt mere - i stedet for to.

- Det er jo... Jeg synes, at det er en form for ekstremsport. Det er helt sindssygt hårdt. En ting er at spille en kamp, men at spille seks kampe på seks dage, være færdig kl. 22 hver aften og prøve at få sovet lidt og få spist og fyldt på, kom det.

Han kunne dog glæde sig over karrierens tredje VM-medalje - og at føle, at 2023 bliver ved med at give gode oplevelser. Det er tiltrængt.

Annonce:

- Sidste år var pissehårdt, og jeg var rigtig skadet og langt nede. Rent mentalt også. Og også langt nede i forhold til verdensranglisten. Så det er gået den rigtige vej, og i år har været et rigtig godt år.

De tre VM-medaljer er i øvrigt samme antal som Viktor Axelsen og Poul-Erik Høyer. Kun Peter Gade har hentet flere - fem.

Axelsen er dog den eneste af disse, der har vundet en guldmedalje. Det har han gjort to gange.