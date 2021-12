sOL-guldvindere i infight

Den sidste af tre endeligt nominerede til prisen som årets sportsnavn i 2021 er nu offentliggjort.

Det er badmintonstjernen Viktor Axelsen, der er fuldender feltet. Det meddeler Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i en pressemeddelelse.

Tidligere er sejleren Anne-Marie Rindom og cykelduoen Michael Mørkøv og Lasse Normann også blevet nomineret blandt de tre finalister til titlen.

I slutningen af november blev i alt 15 navne nomineret til titlen, og de er altså nu reduceret til tre.

Axelsen har haft et forrygende 2021 med i alt syv individuelle titler, hvoraf OL-guldet i Tokyo var kronen på værket.

- En af de største sejre har været, at jeg har været så stabil over året – med OL-guldet som det absolut største højdepunkt.

- Ofte ser du, at folk brænder ud efter at vinde noget så stort, men jeg har formået at holde motivationen oppe, og det er jeg rigtig stolt af, siger Axelsen i pressemeddelelsen.

Axelsen skabte i august efter sin OL-triumf debat, da han annoncerede, at han sammen med sin familie flyttede til Dubai for at optimere sin træning.

Team Danmarks formand, Lars Krarup, roser Axelsen for at jagte nye højder i karrieren.

- Det er helt utroligt, hvad Viktor Axelsen har bedrevet i 2021. Han har nærmest virket uovervindelig, og jeg har gang på gang nydt at følge hans bedrifter, men også hans professionalisme på og uden for banen.

- Det er imponerende at se, hvordan han hele tiden bygger videre og sætter nye mål. Han læner sig ikke tilbage og nyder synet af sit bugnende trofæskab, han jagter hele tiden nye mål. Det er til stor inspiration for mig og helt sikkert også for mange både i og uden for sportens verden, siger Krarup.

Årets sportsnavn skulle have været uddelt 8. januar ved et gallashow i Herning, der dog er aflyst på grund af coronapandemien. Arrangørerne arbejder på et alternativ, meddelte de i sidste uge.

I 2020 vandt det danske banecykelhold med Frederik Rodenberg, Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund og Julius Johansen prisen som årets sportsnavn.