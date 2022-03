Sportschef hamret af landsholdsspillere

De danske badmintonstjerner leverer ofte store resultater på den internationale scene, men i 2021 skete det, samtidig med at der var stor utilfredshed med den siddende sportschef, Jens Meibom.

Det er i hvert fald konklusionen, hvis man tager udgangspunkt i den tilfredshedsundersøgelse, som Elitegruppen, der træner sammen i Brøndby, har lavet. Her har de givet et ordentligt gok i nødden til sportschefen, der har siddet på posten de seneste fem år.

22 af 24 spillere på det Nationale Elite Træningscenter (NETC) har svaret på 14 spørgsmål, og her er bedømmelsen af Meibom klar.

På en skala, der går fra 1 til 5, har Meibom således scoret 2,14 blandt respondenterne.

Ekstra Bladet har talt med en række kilder med indsigt i elitemiljøet i dansk badminton, og her bakkes undersøgelsen op. De, der har ønsket at snakke, tegner et billede af en sportschef, der ikke har styr på sin butik.

Det er meget svært at nå til tops internationalt uden hjælp fra Badminton Danmark, og der spores en frygt for, at den sportslige ledelse kan sætte en stopper for ens drømme, hvis de kritiseres. Derfor har ingen af Ekstra Bladets kilder haft lyst til at stå frem med navn.

Tilfredshedsundersøgelsen faldt ikke heldigt ud for sportschefen. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Polfoto

Meget travl

Ekstra Bladet erfarer, at spillerne på et møde, hvor også direktør Bo Jensen var til stede, blev præsenteret for den dårlige score i undersøgelsen, og Meibom forklarede, at han havde haft meget travlt.

- Vi har lavet trivsel- og tilfredshedsundersøgelser i tre år, og det gør vi selvfølgelig, fordi vi er optaget af at få spillernes feedback på vores fælles samarbejde, så vi kan blive bedre sammen, siger sportschef Jens Meibom til Ekstra Bladet.

- I år er det rigtigt, at der er nogle ting, som de ikke var tilfredse med i forhold til mig og også nogle andre ting.

- Det handlede primært om nogle konkrete ting i forbindelse med turneringer og mesterskaberne i efteråret. Vi gennemførte undersøgelsen i december måned og har efterfølgende drøftet det på et spillermøde og i vores samarbejdsudvalg (består af otte erfarne spillere, red.).

- Vi var enige om, at 2021, havde været et ekstraordinært belastende år pga. corona. Vi havde turneringer 13 uger i træk, og hver uge var der en ny coronaprotokol. Det var uhyre bøvlet, og vi var alle – spillere, trænere og mig selv – maks. stressede og pressede af det for at være helt ærlig.

- Det har vi efterfølgende haft en fin dialog med spillerne om, så vi har taget kritikken til os og prøver at gøre det bedre .

2,14 lyder ikke så godt?

- Nøgletallet i undersøgelsen er spillernes generelle trivsel, og den er på næsten fire af fem. Det er vi både glade og stolte over. Samtidig havde spillerne noget berettiget kritik, og den har jeg taget til mig.

- På grund af corona havde jeg været lagt helt ned af arbejde hele året, og jeg havde ikke mit sædvanlige overskud i efteråret og under de to holdmesterskaber, men spillerne har udtrykt stor ros for min rolle under det efterfølgende individuelle VM i Sevilla i december.

- Der synes de, at jeg var meget mere på og havde mere overskud. Jeg vil selvfølgelig gerne have en højere score næste gang, og det håber jeg, at jeg får.

- Der var nogle helt særligt udfordrende omstændigheder i 2021, og selvom vi stadig vil være påvirket af corona i 2022, forventer jeg langt mindre stress og pres end i 2021.

Meibom kom til i 2017. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Polfoto

Viser godt tal - gemmer skidt

Tallet på 2,14 er i øvrigt også udeladt af referatet fra mødet med hovedbestyrelsen, som blev holdt 9. februar. Dog har de fundet plads til at nævne, at ’den generelle trivsel på NETC er fortsat meget høj, over 4 i gennemsnit.’

Hvorfor lægger I egentlig ikke tallene frem?

- Vores trivsel- og tilfredshedsundersøgelse er et internt værktøj, så jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle sidde og forholde mig til det over for dig. Vi er helt åbne omkring undersøgelsen internt og orienterer spillerne, vores interessenter, Team Danmark og Badminton Danmarks bestyrelse. Vi har intet at skjule, men forstå mig ret: Det er et internt værktøj.

Ser du et problem i, at der er en lav score, men ikke den store kritik ansigt til ansigt?

- Den dynamik tror jeg, at der er i alle magtrelationer. I den ideelle verden ville man gerne have, at alle var helt ærlige over for hinanden hele tiden, men er man en 18- eller 20-årig spiller, så kan det være svært at sige sin helt ærlige mening til en landstræner eller sportschef.

- Det forstår jeg godt, og derfor holder vi også fast i at gennemføre anonyme undersøgelser, så spillerne har et helt trygt rum, hvor de kan udtrykke deres kritik.

- Normalt tager vi bare nogle stille og rolige snakke om det, men vi havde slet ikke mulighed for at mødes i løbet af efteråret på grund af turneringer. Vi var ekstremt pressede på alle niveauer.

- Fremover mødes vi i samarbejdsudvalget hver tredje måned, og vi kommer til at have vores trivsel- og tilfredshedsundersøgelser hvert halve år, så vi får identificeret og drøftet eventuelle udfordringer så hurtigt som muligt.

Badminton-spilleren Mathias Thyrri og sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, i lufthavnen i Ukraine. Privatfoto

- Virkelig god stil

Meibom havde dog efter eget udsagn perioder, hvor han var dagens mand.

- Lad mig give et eksempel. Vi var til EM i Ukraine i april, hvor jeg blev derovre en uge ekstra sammen med syge spillere. Da vi kom tilbage, fik jeg så meget ros af spillerne. De sagde, at det var virkelig god stil, god ledelse, og det kunne mange lære noget af.

- Havde man lavet undersøgelsen der i forhold til tilfredsheden med sportschefen, vil jeg tro, at jeg havde fået den højeste rangering nogensinde.

- Det gjorde vi så ikke, vi gjorde det i stedet i december efter en lang periode, hvor vi havde været megapressede, og hvor der havde været nogle ting, som spillerne ikke var tilfredse med. Det er jo fair – det var spillernes virkelighed på det tidspunkt, og det er naturligt, at det er de nære oplevelser, der fylder mest i undersøgelsen.

Sportschefen anser problemerne for at være bragt på banen nu, og så må forbundet og spillerne se fremad.

- Spillerne har givet udtryk for, at de føler sig hørt, og at vi har taget deres feedback til os. Nu ser vi alle frem til et forhåbentlig lidt mindre hektisk år og glæder os til at komme ud at konkurrere igen.