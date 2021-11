Starter stærkt

Der er lagt op til et internt dansk opgør i herresingle i badmintonturneringen Indonesia Masters på Bali.

Det står klart, efter at både Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus vandt i første runde. De to danskere tørner nu sammen i ottendedelsfinalen torsdag.

Vittinghus lagde for ved at besejre Kashyap Parupalli fra Indien i to sæt med 21-10, 21-19.

Senere onsdag morgen fulgte tredjeseedede Antonsen trop mod japanske Kenta Nishimoto, som blev slået med to gange 21-16.

Allerede tirsdag avancerede Rasmus Gemke til anden runde, da hans modstander, All England-mesteren Lee Zii Jia, valgte at trække sig efter blot 13 minutters spil.

Det kan ende med fire danske herresingler i ottendedelsfinalen, hvis Viktor Axelsen onsdag formiddag lever op til favoritværdigheden mod Cheuk Yiu Lee fra Hongkong.

Den danske OL-vinder er seedet som nummer to.

Indonesia Masters er i denne sæson blevet opgraderet til en såkaldt Super 750-turnering og er dermed rangeret på tredje niveau på badmintonspillernes World Tour.

Turneringen blev afviklet første gang i 2010, og Anders Antonsen er foreløbig eneste danske vinder. Han strøg til tops i herresingle i 2019.