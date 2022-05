Stjerne udelukket efter Aarhus-ballade

Den kinesiske badmintonspiller Shi Yuqi, der er nummer 16 i verden, kommer ikke til at spille internationale turneringer det næste år.

Badmintonforbundet i Kina har således besluttet sig for at udelukke ham på grund af en hændelse under Thomas Cup i Aarhus sidste år.

Det skriver TV 2 Sport med henvisning til det internationale medie Badminton Planet.

Shi Yuqi trak sig fra en kamp mod japanske Kento Momota i semifinalen ved sidste års Thomas Cup, som er VM for herrehold. Det gjorde han til allersidst, da Kento Momota havde matchbold.

Den ageren er ikke faldet i god jord hos det kinesiske forbund, som begrunder sin udelukkelse med, at Shi Yuqi kom med 'uansvarlige og umodne' kommentarer efter kampen.

Den kinesiske badmintonspiller er ikke med på det kinesiske hold ved dette års Thomas Cup, som lige nu er i gang i Thailand, men det er ikke forbundets beslutning, lyder det.

- Han vil ikke spille Thomas Cup i år, men vi håber, at han vil bruge sin et år lange suspendering på at reflektere over sig selv og tage et kig på sine egne problemer og handlinger, siger Zhang Jun, der er præsident i Kinas badmintonforbund, til Badminton Planet.

I badminton er det skruet sådan sammen, at det er de nationale forbund, der tilmelder spillere til internationale turneringer. Det kinesiske forbund har dermed magten til at holde Shi Yuqi ude af internationale turneringer.

Den struktur, som jævnligt får hård kritik fra spillerne, har tidligere ramt stjernespilleren Lee Zii Jia fra Malaysia. Tidligere i år blev han udelukket i to år af sit nationale forbund for at bryde ud af landsholdstræningen.

Efter protester fra flere sider, især fra spillerkolleger, blev udelukkelsen ophævet.