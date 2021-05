Stjerneparrets store lykke - tvillinger!

Stine Jørgensen fødte i weekenden Hugo og Lulu på et hospital i Tyskland

Den danske sportspar Stine og Jan Ø. Jørgensen blev i weekenden forældre til et sæt tvillinger.

Det fortæller Jan Ø. på de sociale medier.

- Hugo og Lulu 15.5.2021, skriver Jan Ø. kortfattet på Instagram.

Stine Jørgensen havde oprindeligt termin 21. juni og har på grund af sin graviditet ikke spillet håndbold for sin klub Bietigheim i Tyskland siden december.

Det er i Ludwigsburg, der ligger tæt ved Bietigheim-Bissingen i delstaten Baden-Württemberg, fødslen foregik.

Mens 33-årige Jan Ø. stoppede sin karriere på topplan i efteråret ved Denmark Open, er hans tre år yngre kæreste i gang med sin første sæson i udenlandsk håndbold efter skiftet fra Odense sidste sommer.

Mens hun sidste år meldte fra til landsholdet, efter landstræner Jesper Jensen valgte at se bort fra hende, da han udtog sin første trup efter at være tiltrådt, har hun allerede meldt ud, at hun vender tilbage til håndboldbanen, når barslen er veloverstået.