Stopper omgående

Badmintonspilleren Mads Conrad-Petersen stopper karrieren med omgående virkning.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Den 32-årige doublespecialist meddelte i marts, at han ville stoppe på landsholdet efter Thomas Cup i Aarhus. Men efter at turneringen er blevet udsat, har Conrad-Petersens planer ændret sig.

Han påbegynder nu en civil karriere som ejendomsmægler.

- Mens Thomas Cup er blevet rykket, har jeg i mellemtiden fået en chance for at begynde i Lokalbolig i Hillerød, hvor jeg skal udvikle mig til ejendomsmægler i et fantastisk team, som jeg synes, jeg passer perfekt ind i.

- Det var en chance, som var nu eller aldrig, så jeg valgte at slå til. Nu håber jeg, at jeg kan bruges til noget andet end at spille badminton, og det bliver spændende at skulle ud i den virkelige verden, siger Mads Conrad-Petersen.

Thomas Cup skulle oprindelig have været afviklet i maj, men på grund af coronavirus er den prestigefyldte turnering blevet flyttet i flere omgange.

Seneste plan er, at den skal spilles 3. til 11. oktober, og det kunne Mads Conrad-Petersen ikke vente på.

- Vi er ærgerlige over, at Mads har valgt at stoppe hos os allerede nu. Han ville potentielt have været en vigtig brik på vores Thomas Cup-hold, siger Badminton Danmarks Elite- og sportschef Jens Meibom.

- Men det er klart, at for at blive en vigtig brik, skal man stå knivskarpt og være 100 procent committed til badminton, og hvis Mads ikke kan se sig selv i det, er det bedre at trække stikket nu, siger han.

Mads Conrad-Petersen dannede i mange år par med Mads Pieler Kolding.

Siden forsøgte han at bygge et samarbejde op med veteranen Mathias Boe, og sammen vandt de en række mindre turneringer.

Boe meddelte sit karrierestop i april.