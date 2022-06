Stor dansk sejr over legenden

Det går partout ikke godt, når danske spillere møder Carolina Marín.

Den olympiske guldvinder og tredobbelte verdensmester i badminton er blandt historiens største spillere, og hun har hersket i en epoke, hvor dansk damesingle ikke har klaret sig særlig godt på den store, internationale scene.

Men torsdag morgen dansk tid endte hun som den lille i sin 1/8-finale mod Line Kjærsfeldt ved Malaysia Open i Kuala Lumpur.

Efter to tætte sæt, der var endt 21-19 til hver af de to spillere, satte den 28-årige aarhusianer sig markant på kampen i den sidste halvdel af afgørende sæt og vandt solidt 21-13 over den ét år ældre modstander.

Dét efter en start på sættet, hvor hun havde halset efter frem til 9-9.

På et tidspunkt fik Marín reduceret til 17-13, men så var festen også forbi for spanieren. Kjærsfeldt tog fire point i træk og vandt overraskende sejren.

Det er hendes første sejr over netop Carolina Marín i 11 forsøg.

Ny sejr til Christiansen og Bøje

Efter Tine Bauns to sejre over en helt ung Marín for ti år siden, er det kun Mia Blichfeldt, der en enkelt gang har besejret spanieren. Anna Thea Madsen, Julie Dawall Jakobsen, Mette Poulsen, Natalia Koch Rohde, Line Christophersen og altså også Blichfeldt og Kjærsfeldt har igen og igen fået bank af Marín.

Sejren kommer, efter Line Kjærsfeldt i Indonesia Open for nylig formåede at slå thailandske Ratchanok Intanon, der også har været en ond ånd for både hende og dansk badminton i årevis.

Hun møder nu Wang Zhiyi fra Kina i fredagens kvartfinale.

Kort efter vandt Mathias Christiansen og Alexandra Bøje over et par fra Singapore, hvilket kom i kølvandet på deres overraskende sejr over et af verdens bedste mixeddoublepar.

De møder nu enten et fransk eller et hollandsk par i fredagens kvartfinale.

