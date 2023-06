Stor hyldest: - Det er voldsomt

- Det er fuldstændig fremragende!

Sådan lyder det fra den tidligere badmintonspiller og nuværende TV 2-profil Camilla Martin, da Ekstra Bladet taler med hende kort efter, at Viktor Axelsen vandt finalen i Indonesia Open søndag.

Dermed er det også tredje gang i træk, at Axelsen vinder den prestigefyldte turnering.

Kæmpe turnering

For små 23 år siden vandt Camilla Martin på selvsamme bane i selvsamme turnering, og for hende står den arena klart som noget helt bestemt.

- I min tid talte vi altid om, at det var fuldstændig umuligt at vinde der. Indoneserne er sindssygt gode på den bane, og så er publikummerne bare vilde.

Viktor Axelsen vandt overbevisende over hjemmebane-helten Anthony Ginting. Foto: Tatan Syuflana/Ritzau Scanpix

- Så at vinde tre gange i træk i en af de sværeste turneringer at vinde for en europæer, det taler helt for sig selv, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge badmintonlegenden rangerer turneringen helt oppe blandt de største. Det er en, som badmintonspillere rigtig gerne vil have på lige netop deres CV.

- Det en kæmpe turnering at vinde, og det er en turnering, som vi i dansk badminton har talt om som at værende vanvittig svær at vinde. Jan Ø. Jørgensen har også vundet den i 2014, og dengang talte vi om, at det var vildt.

TV 2-værten vandt selv Indonesia Open i 2000. Foto: Stine Tidsvilde

'Voldsomt'

En af de helt store udfordringer på den scene er ifølge Camilla Martin de nærmest berygtede fans, som står på lægerne, og som skaber en vanvittig stemning.

- Det er så svært at vinde den, og så går Viktor ud og vinder den så overbevisende.

- Jeg har selv oplevet indonesiske spillere, som er gået kolde, fordi presset var så hårdt der. Så når Viktor gør det ikke en, men tre gange i træk, så det voldsomt.

Viktor Axelsen har længe rangeret som verdens bedste badmintonspiller, og der hersker derfor næppe tvivl om hans evner.

Alligevel pointerer Camilla Martin, at dagens sejr igen cementerer hans evner.

- Han har lige vist igen, at det kan godt være, at nogle troede, at han lige haltede lidt bagud, men der får han så vist i dag, at folk skal stå tidligt op, hvis de vil slå ham.

Viktor Axelsen vandt søndagens finale mod Anthony Ginting 21-14, 21-13.