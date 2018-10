Stor respekt fra verdens bedste efter danske øretæver

Stik mod så godt som alles forventning træder Mia Blichfeldt ind på banen torsdag, når 2. runde af Denmark Open spilles i Odense.

Den danske damesingle besejrede som bekendt Carolina Marín i en sand gyser tirsdag og fik dermed ram på verdensstjernen - for første gang i karrieren.

Den tredobbelte verdensmester fra Spanien har ganske vist haft skadeproblemer op til turneringen, men det ændrer ikke på, at Blichfeldt fik karrierens største skalp.

Du kan læse om selve kampen her

Marín, der ikke har for vane at tabe til spillere udenfor top10 i verden, måtte efterfølgende erkende, at den danske modstand var for god og sendte en portion ros til både hende og den danske udvikling af gode spillere.

- I Danmark har de altid haft en god gruppe til at træne og udvikle sig sammen, og hun er en helt klart en af de fremadstormende piger, sagde hun til TV 2 Sport.

Mere fik de så heller ikke ud af den skuffede Marín, der så sent som september satte Blichfeldt til vægs med 21-13, 21-13 i China Open.

- Jeg er skuffet over min indsats i dag, men jeg ønsker alt det bedste til hende, sagde 25-årige Marín.

Mia Blichfeldt må påtage sig favoritværdigheden i kampen torsdag, hvor hun møder indonesiske Gregoria Mariska Tunjung.

Som nummer 18 i verden ligger hun ganske vist to pladser foran sin danske modstander, men indoneseren vil bestemt ikke møde den opbakning fra tilskuerpladserne, som Blichfeldt med sikkerhed får.

Desuden har den 21-årige dansker virkelig vind i sejlene for tiden. I weekenden vandt hun Dutch Open, mens hun i begyndelsen af september nåede finalen i Spain Masters.

Se også: Stort finale-drama: Danske stjerner fik afvist dommer-protest

Se videoen: Burmesiske drenge viser Zlatan-teknik midt i junglen

Se også: Dansk stjerne stødt af verdenstronen