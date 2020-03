Stor turnering fortsætter: Dansk stjerne i oprør

Hans-Kristian Vittinghus er ude med riven over for det internationale badminton-forbund WHF, der trods udviklingen i verden lige nu bliver ved at lade tusinder af mennesker overvære All England-turneringen i Birmingham disse dage

Bedst som mange har haft travlt med at kritisere UEFA for fortsat at tillade kampe med tilskuere flere steder, er der også andre sportsorganer, der heller ikke lige har valgt at forholde sig til den nye situation.

Badmintons mest prestigefyldte turnering, All England, spiller nemlig med tilskuere i Birmingham, hvor tre danske spillere også er i kamp fredag.

Det har fået den tidligere danske EM-guldvinder Hans-Kristian Solberg Vittinghus til tasterne.

- Vi burde ikke blive sat i den her position, lyder det fra en oprørt Vittinghus.

- Med nogle turneringer, der bliver afviklet, og andre, der bliver aflyst, og den olympiske kvalifikation stadig, bliver spillere efterladt med valg et sted mellem ikke blot at risikere deres eget helbred, men også de folk omkring dem.

- Det eller at give afkald på turneringer, som andre vælger at spille, og dermed risikere at give afkald på OL og deres ranglisteplaceringer, som kan give adgang til andre store sportsbegivenheder.

Støtte fra kolleger

Over for Ekstra Bladet fortæller Vittinghus, at han har fået en del støtte fra andre badmintonspillere, som heller ikke synes, situationen er rimelig.

- Jeg ved, der er flere af spillerne derovre, ikke bare danske, som er fuldstændig enige i mine tanker. Det afspejler sig også i kommentarerne. Folk er derovre, fordi de føler, de skal.

Selv i England er man også i sportens verden begyndt at mærke coronavirussens lange greb, hvor Premier League-holdene Chelsea og Arsenal blandt andet er sendt i karantæne.

Dog har premierminister Boris Johnson ikke ment, der var risiko forbundet med afholdelse af lige All England, som arrangørerne derfor lader fortsætte ufortrødent.

Forbundet lytter med

Badminton Danmark havde ikke mulighed for at stille op til citat, men forklarede Ekstra Bladet, hvordan de har forholdt sig til situationen.

Man har lyttet til regerende myndigheder som World Health Organization (WHO), det internationale badmintonforbund BWF og Udenrigsministeriets rejseanvisninger.

I England gælder ikke samme tiltag som i Danmark med maksimalt 1000 mennesker, og i og med at ingen har forbudt dem at rejse til England, så har de valgt at lade det være op til spillerne selv, om de ønskede at deltage.

Man har dog efter udsagn gjort, hvad man kunne for at anbefale spillere at holde god håndhygiejne, to meters afstand, og hvad der ellers plæderes for af sunhedsmyndigheder.

Samtidig har man også anbefalet alle badmintonklubber at holde lukket de næste to uger, ligesom Badminton Danmarks talentcentre er blevet lukket.

I forhold til hvordan de danske spilleres hjemkomst fra England skal tackles, forsikrer Badminton Danmark om, at alle retningslinjer vil blive fulgt.

Rejste selv hjem

Selv rejste Vittinghus til turneringen i tirsdags, men vendte hjem allerede onsdag, hvor situationen ændrede sig.

- Det kan selvfølgelig virke dobbeltmoralsk, men det var ikke en erklæret pandemi, da vi rejste hertil. Situationen har ændret sig, og jeg er selv blevet klogere. Derfor skriver jeg også det her, jeg skriver nu, fordi jeg ikke synes, det er fair, at spillerne selv skal træffe de beslutninger på et på ingen måder rationelt grundlag.

Badminton Danmark har løbende orienteret spillerne så godt, de kunne, mener Vittinghus, og han har derfor ikke en finger at sætte på deres håndtering af situationen.

- Jeg synes egentlig ikke, at Badminton Danmark har kunnet gribe det anderledes an. Sportsligt er der meget på spil for os, så derfor er det svært for dem at gå ind og tvinge os til at blive væk.

