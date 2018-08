Stor VM-nedtur: Viktor Axelsen sendt ud af sin onde ånd

Viktor Axelsen er færdig ved VM og får dermed ikke mulighed for at gentage sidste års triumf

Den danske verdensmester og verdensranglistens nummer et er færdig ved VM.

Viktor Axelsen tabte fredag eftermiddag til kinesiske Chen Long i to sæt i kvartfinalen ved VM i Kina.

Danskeren slog ellers Chen Long ud ved VM sidste år, hvor Axelsen endte med at blive kåret som verdensmester. Alligevel kan verdens nummer otte Chen Long godt betragtes som danskerens onde ånd. Nederlaget var således Axelsens 11. mod Chen Long.

Kun to gange er mødet endt med dansk sejr.

Skidt fra start

Det kan godt være, at den 24-årige kinesisk-talende dansker er en populær mand i Asien, men i Nanjing var det trods alt kinesiske Chen Long, der havde publikums opbakning på hjemmebanen.

Den regerende verdensmester fik en rigtig skidt start på opgøret mod Chen Long og var efter få minutter nede med 0-4. Viktor Axelsen overforcerede flere gang sine slag og slog bolden ud over linien i kineserens højre side.

Frustrationen var til at få øje på hos danskeren ved stillingen 2-7, men en kort ordveksling med træner Kenneth Jonassen sikrede ham tre point i træk.

29-årige Chen Long blev snydt af den kvindelige estiske dommer, der fejlagtigt mente, at kineseren slog til bolden på danskerens side. På den måde fik Viktor Axelsen reduceret til 8-10. Til stor irritation for Chen Long og hans trænere.

En stor uprovokeret fejl ved 9-12 fik imidlertid raseriet op i danskeren, og pludselig var stillingen 9-14, inden Viktor Axelsen var tæt på at levere et stort comeback ved at reducere til 19-20.

Tættere på kom han imidlertid ikke, og så kunne kineseren sætte første sæt ind på kontoen.

Først afgivne sæt fra Viktor Axelsen ved dette VM.

Udspillet i andet sæt

Andet sæt startede ikke ret meget bedre set med danske briller.

Chen Long bragte sig hurtigt foran 5-1 i et sæt, der generelt var præget af et par imponerende og opslidende dueller mellem de to spillere - i de fleste tilfælde med kinesisk udbytte.

Axelsen kom godt nok tilbage og reduceret til 5-7, men derfra haltede danskeren langt efter hele sættet, og der var reelt aldrig tvivl om udfaldet.

21-11 lød de tørre facts efter andet sæt, og dermed kan Viktor Axelsen rejse hjem fra VM uden at komme i nærheden af sidste års store triumf: VM-guld.

