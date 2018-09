Stort finale-drama: Danske stjerner fik afvist dommer-protest

Den sidste skarphed manglede, da Mathias Christiansen og Christinna Pedersen søndag spillede finale i mixeddouble ved badmintonturneringen Korea Open.

Kinesiske He Jiting og Du Yue, der i 2016 vandt ungdomsverdensmesterskabet, blev for stor en mundfuld for danskerne, der tabte i to sæt med cifrene 18-21, 16-21.

Kampen var fra start meget lige. Kineserne kom bedst fra start og bragte sig foran 6-2, inden danskerne, som var godt hjulpet på vej af en velspillende Mathias Christiansen, med fem point i træk fik bragt sig foran 7-6.

Herfra fulgtes de to par ad, og ved pausen midt i sættet stod der 11-10 i kinesisk favør.

He og Du fik efter pausen skabt sig et lille hul til danskerne ved at gøre det til 17-13. Igen fik Christiansen og Pedersen dog kæmpet sig tilbage.

Men med et flot drop fik kineserne udspillet det danske par og tilskaffet sig tre sætbolde. Dem skulle de bruge to af.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ahn Young-joon/AP

Efter en god kinesisk start på andet sæt fik danskerne kæmpet sig foran, selv om Christinna Pedersen tydeligvis manglede den sidste skarphed ved nettet i løbet af kampen.

I midten af sættet gjorde kineserne det til 9-10 i en situation, der udløste store protester fra især Mathias Christiansen, der mente at have set et af sine slag røre jorden på den kinesiske side af nettet, inden He og Du fik sendt bolden tilbage igen.

Det havde stigedommeren dog ikke. Kineserne beholdt pointet og gjorde det kort efter til pausestillingen 11-10.

Episoden virkede til at slå danskerne en smule ud af fatning. De kunne efterfølgende se det kinesiske par tage yderligere fire point i træk, inden Mathias Christiansen med et smash igen satte danske point på tavlen.

Det forblev dog lige ved og næsten for det danske par, der trods gode perioder altid var to-tre point bagud.

Til sidst stod kineserne med fire matchbolde, hvoraf der kun blev brug for én for at sikre sejren.

Den næste turnering i danskernes kalender er Denmark Open i Odense, der afholdes fra 16. til 21. oktober.

