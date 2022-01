Straffer danske stjerner

Viktor Axelsen og Anders Antonsen meldte afbud til DM i badminton i 2021, og det har Badminton Danmark tirsdag givet dem en bøde for.

Begge spillere skal således hoste op med 25.000 kroner, skriver TV 2 Sport.

Anders Antonsen har i en video på Youtube afsløret sagen, og Badminton Danmark bekræfter over for TV 2 Sport, at de to stjernespillere må have pungen op af lommen.

Årsagen, til at de to har fået en bøde, er, at de gennem landsholdsaftalen var forpligtet til at stille op til DM, medmindre de var syge eller skadede.

Axelsen og Antonsen begrundede deres afbud med fysisk og mental udbrændthed, efter at de kort forinden havde været til OL i Tokyo.

Selv om det også kan være en gyldig grund til afbud, blev det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, mener Badminton Danmark.

- Vi har forpligtelse til at handle og sanktionere, når man bryder den kollektive landsholdsaftale, siger direktør i Badminton Danmark Bo Jensen.

- Spillerne forventer jo også den anden vej, at vi overholder vores del af aftalen. Så hvis ikke der er særlige omstændigheder, så skal man møde op og spille DM, siger Bo Jensen.

Anders Antonsen fortæller TV 2 Sport, at han dengang fik det indtryk, at dokumentation ikke kunne ændre på de sanktioner, han fik at vide, han kunne blive udsat for.

I sin video på Youtube fortæller han, hvorfor han meldte afbud.

- Jeg var fuldstændig drænet for energi fysisk og mentalt. Jeg havde givet alt, hvad jeg havde i træningen op til OL og i min indsats til OL.

- Og mentalt var jeg ekstremt skuffet efter mit kvartfinalenederlag, siger han med henvisning til nederlaget, der sendte ham ud af det OL, som Viktor Axelsen vandt.

Viktor Axelsen bekræfter over for TV 2 Sport, at han har fået en bøde, og at den bliver betalt.

Han har siden DM meldt sig ud af landsholdstræningen og er flyttet til Dubai. Han er dermed ikke længere forpligtet til at spille DM.

Victor Svendsen vandt i august DM i stjernernes fravær.