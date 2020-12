Sulten Viktor: Den længste periode i karrieren

Ti måneder vil være gået, siden Viktor Axelsen senest var i kamp i en international turnering, når han i januar deltager i tre turneringer i Thailand.

Badmintonstjernen var ude efter en operation i anklen, da Denmark Open blev spillet i oktober, og han længes efter at komme tilbage på banen.

- Det er den længste periode i min karriere, hvor jeg ikke har været ude og spille turneringer. Men jeg har det rigtig godt. Jeg går lidt og glæder mig til at komme ud og spille igen.

- Nu er det efterhånden rigtig længe siden, så jeg er blevet sulten efter at spille turneringer, siger Axelsen til TV2 Sport.

Som sin sidste bedrift inden den lange pause vandt Axelsen i marts den prestigefyldte turnering All England.

Det var første gang i 20 år, at en dansker vandt herresingle-rækken i All England.

Turneringen var den sidste, inden de bedste badmintonspillere måtte holde en lang pause på grund af coronapandemien.

Axelsen valgte at lade sig operere, kort før at mange af kollegerne spillede Denmark Open, men nu føler verdensranglistens nummer fire sig igen klar til kamp.

- Jeg er ved at være tilbage på et rigtig fornuftigt niveau og bevæger mig godt. Der har været lang tid til at træne og til at arbejde med de forskellige ting, som jeg gerne ville blive bedre til, siger han.

Helt kampfri har kalenderen ikke været, da Axelsen har deltaget i et par kampe for klubben Skovshoved.

Badmintonspilleren siger i interviewet med TV2 Sport, at OL er det 'altoverskyggende mål' i 2021. Sommerlegene i Tokyo afholdes fra 23. juli til 8. august 2021.

I første omgang gælder det dog to Super 1000-turneringer og sæsonfinalen, som spilles i Bangkok i januar.

