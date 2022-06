Suveræn Viktor Axelsen vinder Indonesia Open

Viktor Axelsen uddelte store øretæver, da han søndag vandt Indonesia Open.

Verdens nummer 35, kinesiske Zhao Jun Peng, havde ikke en chance mod den danske badmintonstjerne som i en magtdemonstration vandt finalen i Jakarta med 21-9, 21-10.

Allerede fra første bold var det tydeligt, at Axelsen ikke ville få problemer med at nedlægge den uprøvede kineser, som for første gang nogensinde stod i en finale på World Touren.

Zhao Jun Peng magtede ikke at følge med i Axelsens hæsblæsende tempo og blev kørt rundt på banen i den legendariske hal Istora Senayan.

Kineseren virkede nærmest chokeret og skræmt, da fynboen åbnede for sluserne.

På den måde blev finaleoplevelsen en stor kontrast til semifinalen, hvor Axelsen vandt en regulær gyser mod malaysiske Lee Zii Jia.

Indonesia Open er en Super 1000-turnering og dermed en af årets største. Viktor Axelsen har nu vundet turneringen to år i træk.

Få minutter efter den første serv var fynboen foran med 3-0, og man nåede nærmest ikke at se sig om, før føringen var oppe på 11-2, og de to kombattanter skulle bytte side.

Intensitet var der nærmest ikke noget af, for Viktor Axelsen var klasser over Zhao Jun Peng, som intet modsvar havde til danskerens voldsomme overtag.

Kineseren så opgivende ud på sin træner og overgav sig nærmest allerede i første sæt, som Axelsen vandt 21-9.

I andet sæt kunne Zhao Jun Peng nulstille og starte forfra i forsøget på at nedlægge sin danske modstander. Men det blev ikke nogen succes.

Viktor Axelsen fortsatte i samme stil. Først da han var kommet foran 6-0, fik kineseren point på tavlen.

Zhao Jun Peng viste i små øjeblikke, hvorfor han havde nået finalen. Han var ganske bevægelig og hurtig på fødderne og fik flyttet bolden fint rundt på banen. Det var bare yderst sjældent, det kom til udtryk.

Viktor Axelsens offensiv var for aggressiv for kineseren, og ved første sidebytte var danskeren foran med 11-5. Han gav ganske enkelt ikke plads til, at Zhao Jun Peng kunne få så meget som færden af et comeback.

Først til allersidst scorede kineseren flere point i træk og sørgede for, at han endte på et tocifret antal point.

Kineseren var paralyseret, og Viktor Axelsen tog endnu en kæmpe sejr.