Suverænt dansk år: Han støvsugede titler

Årets sportspræstation: Verdens med afstand bedste badmintonspiller havde igen i 2022 et år, konkurrenterne gerne vil glemme i en fart. Hans præstationer sikrer ham en andenplads over de største danske sportspræstationer i år

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag sætter vi fokus på Viktor Axelsen, der vandt otte titler i 2022 - heriblandt de to største: All England og VM. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

All England og VM

Da Viktor Axelsen 21. november fejrede et år på toppen af verdensranglisten, var det ikke tidsrammen i spidsen for alle herresingler i verden, der var opsigtsvækkende.

Det var afstanden til nummer to.

Axelsen havde 116.806 point. Malaysiske Lee Zii Jia havde på andenpladsen 87.128. En afstand på næsten 30.000 point. Fra Jia og ned til Anders Antonsen på tiendenpladsen var der færre point.

Pointene på ranglisten er indsamlet på baggrund af de resultater, spillerne opnår i løbet af det forgangne år.

Annonce:

Eller sagt med andre ord: Axelsens foregående 52 uger var fabelagtige - og markant bedre end de næstbedste i verden.

Suveræne titler

Højdepunkterne var All England i marts og VM i august.

Han vandt dem begge. Suverænt endda.

Fem kampe spillede han i Birmingham, og fem gange forlod han banen efter to sæt. I Tokyo, hvor han blev verdensmester, var billedet det samme - forskellen var bare, at han hér spillede seks kampe.

VM-titel nummer to i karrieren er en kendsgerning. Viktor Axelsen kan ikke tro det. Foto: Kyodo/AP/Ritzau Scanpix

Ingen afgivne sæt. Og det mod stjerner som Chou Tien-chen (to gange), Anthony Ginting (to gange), Lakshya Sen og Sitthikom Thammasin. Profiler i toppen af international herresingle.

Ydmygelserne af Ginting i All England-kvartfinalen (21-4, 21-9) og Kunlavut Vitidsarn i VM-finalen (21-5, 21-16) var decideret voldsomme oplevelser for alle involverede parter.

Annonce:

Begyndte ikke imponerende

Ginting bliver vi i øvrigt nødt til at nævne her. Indonesiens bedste spiller og konstant medlem af toppen af hierarkiet de senere år. Han mødte Axelsen hele seks gange i 2022. To gange lykkedes det at tage et sæt fra danskeren, men Axelsen vandt alle seks kampe, og i de to tresættere satte han eftertrykkeligt skabet på plads i afgørende sæt.

Året begyndte egentlig ikke videre imponerende. I German Open måtte topseedede Axelsen forlade arenaen som taber i kvartfinalen efter mødet med én af hans træningsmakkere fra Dubai, indiske Lakshya Sen. Det var 12. marts.

Viktor Axelsen mod sin yndlingsmodstander i året der gik, Anthony Ginting. Foto: Diego Azubel/EPA/Ritzau Scanpix

Næste gang han gik fra banen som taber var 21. oktober. Altså mere end syv måneder senere.

I mellemtiden kom All England i hus for anden gang i karrieren. Så vandt han EM - uden at afgive sæt. VM for hold, Thomas Cup, hvor Danmark tabte semifinalen til Indien, vandt han alle fem kampe - uden at afgive sæt.

Sluttede fornemt af i Bangkok

Derpå fulgte triumfer i de store turneringer Indonesia Masters, Indonesia Open og Malaysia Open i juni og juli. Masters-turneringen i juni også uden at afgive sæt.

Så kom VM, hvor han som bekendt heller ikke tabte et sæt.

Annonce:

Først i kvartfinalen på hjemmebane i Odense i oktober gik det galt. Og endnu engang til en træningsmakker i skikkelse af Loh Kean Yew fra Singapore.

Derpå vandt Axelsen i øvrigt French Open i Paris - uden at afgive sæt.

Sæsonfinalerne i Bangkok vandt han afslutningsvis. Her tabte han dog til indiske Prannoy, mens japanske Naraoka tog et sæt fra ham. Men det kommer han sig nok over. Han hev trods alt sæsonens ottende titel i land.

Og, nåh ja, så kunne han fejre et helt år på verdensranglistens førsteplads samt kåringen som årets badmintonspiller i verden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et vanvittigt år

Marts: 9 sejre i 10 kampe. Vinder All England og når semifinalen i Swiss Open

April: 5 sejre i 5 kampe: Vinder EM

Maj: 5 sejre i 5 kampe ved Thomas Cup - Danmark når semifinalen.

Juni: 12 sejre i 12 kampe ved Indonesia Masters og Indonesia Open samt to ved Malaysia Open. Vinder begge turneringer i Indonesien

Juli: 3 sejre i 3 kampe. Vinder Malaysia Open.

August: 6 sejre i 6 kampe. Vinder VM

September: Ingen kampe

Annonce:

Oktober: 7 sejre i 8 kampe. Vinder French Open og når kvartfinalen i Denmark Open

November: Ingen kampe

December: 4 sejre i 5 kampe. Vinder sæsonfinalen