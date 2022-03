Swiss Open ramt afbud i bunkevis

På forhånd stod det klart, at en række af de bedste spillere i verden på tværs af alle fem kategorier ikke ville stille til start i badmintonturneringen Swiss Open.

Folk som Rasmus Gemke, Mia Blichfeldt, All England-finalisten Lakshya Sen og det sydkoreanske stortalent An Se-young var ude med skader, mental udmattelse og Corona.

Feltet talte også den indonesiske doublespecialist Gregoria Mariska Tunjung, verdensmesteren i herresingle, Loh Kean Yew, Chou Tien-chen og de japanske damesinglestjerner Akane Yamaguchi og Nozomi Okuhara.

Og nu er turen så kommet til kineserne.

Dem alle sammen.

Flere spillere pådrog sig feber og forkølelser mod slutningen af All England i sidste uge, og det har fået hele delegationen til at trække sig.

Nærmer sig en fornærmelse

- Det kinesiske forbund opdagede nogle coronatilfælde og flere skader blandt spillerne.

- Med henvisning til sikkerheden og sundheden for alle deltagerne ved turneringen, har Team China trukket alle sine spillere fra Swiss Open, skriver det internationale badmintonforbund, BWF, i en pressemeddelelse tirsdag.

Og var deltagerfeltet decimeret inden, er det nu omdannet til noget, der nærmer sig en fornærmelse mod badmintonfans.

Du kan se hele lodtrækningen her

Væk er den topseedede damesingle, Chen Yufei, den topseedede damedouble Chen Qingchen/Jia Yifan og den topseedede mixeddouble Wang Yilyu/Huang Dongping.

Gode danske chancer

Et vældigt antiklimaks for både værterne og kineserne, der har været fraværende fra den internationale badmintonkalender i snart to år på grund af coronavirus. Hvor andre turneringer i efteråret 2020 og store dele af 2021 kom op og stå med deltagelse af mange stjerner, valgte kineserne at holde sig helt væk.

Comebacket på den internationale scene var fornemt med finalepladser i fire af fem finaler i German Open forrige uge - med sejre i damesingle og damedouble, mens All England omvendt blev en stor skuffelse. Sølle to finaledeltagelser, der begge endte med nederlag.

Set med danske briller er de mange afbud og især det kinesiske en nyhed, der for alvor giver blod på tanden.

I herresingle er Viktor Axelsen og Anders Antonsen solide bud på finalister, mens herredoublen med Anders Skaarup og Kim Astrup samt damedoublen Maiken Fruergaard/Sara Thygesen også kan nå langt.