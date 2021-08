Team Danmark: - Det er super ærgerligt

Team Danmark ærgrer sig over, at Viktor Axelsen forlader træningsmiljøet i Brøndby, men forsikrer også, at den økonomiske gren til Badminton Danmark ikke skæres over

Få uger efter karrierens vel nok største triumf - OL-guldet i Tokyo - har Viktor Axelsen taget en stor beslutning.

Den danske badmintonstjerne er sammen med sin forlovede og sin datter flyttet til Dubai.

- Det er super ærgerligt, at han forlader det træningsmiljø, han har været en del af i så lang tid, siger Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark, til Ekstra Bladet, med henvisning til elitecentret i Brøndby.

- Det er vigtigt at anerkende, at Viktor altid har søgt det, der kan optimeres på. Det forsøger han på nu, og det er der forståelse for, at han gerne vil prøve af.

- Han får mulighed for at teste af, om det virkelig kan lade sig gøre at opretholde den træningsintensitet og niveau, som han har på elitesetuppet her, og om han kan få det op at stå dernede.

Team Danmarks sportsdirektør ved ikke, om det vil få en negativ betydning for de andre danske spillere, der træner hos Badminton Danmark i Brøndby.

- Det er svært at sige. Man kan også sammenligne det med, at atleter med verdensklasseniveau stopper. Så finder man en ny, så det her åbner for, at nye kan komme ind.

Den danske stjerne flytter til Dubai. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Skærer ikke grenen over

Det er endnu ikke besluttet, om det økonomiske støtte til Badminton Danmark bliver justeret.

- Det er typisk efter OL, at vi kigger på, hvordan det fremadrettede samarbejde skal være. Badminton Danmark har spillere på verdensklasseniveau, så det må vi kigge på, når vi skal evaluere, ligesom vi gør med alle andre forbund.

- Det er ikke sådan, at vi siger, at nu er Viktor her ikke længere, så skærer vi grenen over. Det gør vi ikke. Slet ikke, siger Lars Balle Christensen.

Team Danmark har ingen kommentarer til, at Viktor Axelsen er flyttet til et land med kritisable menneskerettigheder.

Der er flere grunde til, at Viktor Axelsen vælger Danmark fra - læs mere her.