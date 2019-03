Tidligere dansk topspiller idømt karantæne

Badmintonspilleren Joachim Persson idømt halvandet års karantæne - han afviser overfor Ekstra Bladet at have gjort noget ulovligt

En af Danmarks bedste herresingler i dette årtusinde Joachim Persson er ifølge TV 2 Sport blevet idømt 18 måneders karantæne for brud på reglerne om matchfixing.

Det internationale badmintonforbund, BWF, har tildelt den nu forhenværende topspiller karantænen baseret på fire tilfælde, hvor Persson har fejlet i et indberette brud på reglerne, som BWF formulerer det.

De 18 måneder gælder alt, der har med sporten at gøre.

Det er det såkaldte Ethics Hearing Panel, der har fundet Persson skyldig i fire tilfælde af Code of Conduct in Relation to Betting Wagering and Irregular Match Results.

Helt grundlæggende drejer det sig om, at han har undladt at indberette tilfælde, ikke at samarbejde korrekt med de undersøgelser, BWF har foretaget og ikke fuldstændigt at berette information til BWF efter en formel opfordring fra verdensforbundet.

Det drejer sig om tilfælde i 2012, 2016 og 2017.

Det skriver BWF torsdag.

Fortalte det selv til BWF

Derudover skal Joachim Persson betale sagens omkostninger på 4500 dollars – svarende til knap 30.000 kroner.

Til Ekstra Bladet uddyber Joachim Persson, at han hverken er dømt eller anklaget for matchfixing, men:

- I den første sag for ikke at have rapporteret en malay, som spurgte mig, om jeg havde lyst til at tabe første sæt til ham. Dette afviste jeg og vandt kampen 2-0 i sæt, skriver han i en besked og fortsætter:

- I den anden sag rapporterede jeg ikke en mexicaner, som havde lavet en joke om en double, han selv skulle spille mod to fra et andet badminton-U-land. Jeg sagde til ham, at han ikke engang skulle sige sådan noget for sjov.

- Og jeg fortalte BWF frivilligt om denne episode i et interview - og de lavede den så om til en anklage i mod mig 1,5 år efter, skriver han.

35-årige Joachim Persson tilhører ikke længere verdenseliten men nåede i 2008 finalen i Denmark Open, hvor han dog tabte til Peter Gade.

Han har tre gange vundet EM for hold med Danmark og nåede på et tidspunkt op som nummer seks på verdensranglisten.

Matchfixing er ingen ny ting i international badminton. For mindre end et år siden blev de to malaysiske herresinglespillere Tan Chun Seang og Zulfadli Zulkiffli idømt lange karantæner på henholdsvis 15 og 20 år, efter de er blevet kendt skyldige.

Ved OL i 2012 blev fire damedoubler udelukket efter skandaløse scener, hvor de forsøgte at tabe med vilje.

Den tredobbelte OL-sølvvinder Lee Chong Wei har tidligere udtalt, at han er blevet kontaktet og tilbudt penge for at lade sig tabe med vilje.

Persson er ikke længere aktiv, men ifølge TV2 Sport var han i januar træner for det indiske hold.7 Aces Pune med blandt andre Mathias Boe og Line Kjærsfeldt på holdkortet.

