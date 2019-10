Total dansk nedtur

Det har bestemt ikke været en fordel at spille på hjemmebane for de danske doubler i det igangværende Denmark Open.

På banerne i Odense røg de to herredoubler og en damedouble tirsdag ud i første runde, og onsdag fulgte de sidste to damedoubler med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen samt Amalie Magelund og Freja Ravn.

Det førstnævnte par tabte i to sæt med cifrene 9-21, 10-21 til Yuki Fukushima og Sayaka Hirota fra Japan.

- Vi havde glædet os rigtig meget til at spille. Det er fedt at være i Odense, og vi ville gerne gøre det godt, men det kom ikke ud gennem ketsjeren, og det er super ærgerligt, siger Sara Thygesen.

Danskerne forsøgte, men fandt aldrig løsningerne mod japanerne, der er andenseedede i turneringen.

Fruergaard og Thygesen kom foran 1-0 i første sæt, men det var også den eneste føring, de havde i sættet, som japanerne kørte i hus med hurtigt og sikkert spil.

I andet sæt kom danskerne bedst fra start og kom foran med 3-2 og 4-3, inden japanerne strammede grebet.

Midtvejs i sættet kom Fruergaard og Thygesen bedre med og med fire point i træk spillede de sig på 9-10. Men derfra trak japanerne sikkert fra igen.

- Jeg tror, det var en mental barriere. Vi vidste godt, hvad der skulle til for at presse dem og gøre dem nervøse, men benene var der ikke til at komme op og give den det sidste. Det kom ikke frem i dag, siger Maiken Fruergaard.

Amalie Magelund og Freja Ravn havde lidt bedre fat i det fjerdeseedede par fra Kina med Qing Chen Chen og Yi Fan Jia i deres førsterundekamp.

Danskerne hev flere fine dueller op ad lommen - specielt i første sæt - men det var ikke nok mod de stærke kinesere, der vandt kampen med 21-16, 21-8.

Herredoublerne med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen samt Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen tabte tirsdag deres førsterundekamp. Det samme gjorde damedoublen med Christine Busch og Amalie Schulz, der var med i turneringen på et afbud.

