Total kontrol - men én ting drillede dansk VM-par

Jeppe Bay og Lasse Mølhede fik overraskende modstand fra et element, der driller mange badmintonspillere - og det var egentlig ikke modstanderen

Normalt er det ham eller hende eller dem, der står på den anden side af nettet, der er den reelle modstander for en badmintonspiller.

For Jeppe Bay og Lasse Mølhede syntes det nu mere at være sidevinden end det bulgarske par, Rusev og Stoynov, der drillede dem mandag aften, da de spillede deres første kamp ved VM i Royal Arena.

For den er tydelig at mærke i den ellers toptrimmede og lækre hal, hvor der synes at være styr på det hele.

Vinden er dog et element, der altid er i spil under badmintonturneringer, fordi fjerboldene er så lette og let kan komme ud af kurs.

'Ret tricky'

For Bay og Mølhede (og alle andre indtil videre i turneringen i øvrigt) betød det, at den flere gange drev ud over sidelinjen.

- Den var meget kraftig. Altså, det er sådan, når man skyder op, så tager vinden den med ud. Det var meget det, vi talte om inden. Og der er også nogle bolde, vi er kommet til at skyde ud, hvor vi skyder alt for meget ud. Så det er den erfaring, vi har med videre til næste kamp, sagde Bay til Ekstra Bladet og de øvrige danske medier efter sejren på 21-14, 21-15.

- Det kan være ret tricky, når man kommer ind i en hal, hvor der er så meget vind. Mod et par, som også spiller lidt atypisk, og hvor vi godt ved, at vi skal vinde, så kan det være svært lige at ramme bolden, som man gerne vil. Men jeg synes, vi løste det rigtig fint derinde, sagde Mølhede.

Flot opbakning

Var der strid vind at forholde sig til, så var opbakningen fra de fremmødte danske tilskuere til gengæld fornem.

- Det var megafedt. Det var fandeme fedt, at se så mange var mødt op og skabte så god en stemning allerede på den første dag, sagde Mølhede.

- Og vi kunne godt mærke, at vi var det første danske par, der kom ind. Der var god energi, og der var lyd på, og vi kunne mærke, at der var støtte bag os hele tiden. Og det var virkelig fedt, sagde Bay.

Deres kamp i 2. runde spilles onsdag.