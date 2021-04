Tredje EM-dansker er smittet med coronavirus

Doublespilleren Mathias Thyrri er som den tredje danske badmintonspiller ved EM i Kijev konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, ifølge TV2 Sport til Badminton Europe.

Fredag har Thyrri afleveret en positiv coronatest, hvilket også medfører, at hans makker, Daniel Lundgaard, er sendt i karantæne.

- Vi håber selvfølgelig, at det stopper der. Vi gør, hvad vi kan for at undgå mere smitte, siger Jens Meibom ifølge TV2 Sport.

Allerede ved ankomsten lørdag blev en anden doublespiller, Joel Eipe, testet positiv for coronavirus. Efterfølgende viste det sig, at hans makker, Rasmus Kjær, også havde raget virusset til sig.

Begge de ovennævnte par er ude af EM, som fredag fortsætter med mange danskere i aktion.

Derfor er det seneste smittetilfælde også en sten i skoen på hele den danske EM-delegation, som forsøger at holde fokus på de sportslige opgaver.

- Det er noget, vi er rigtig trætte af. Det skaber selvfølgelig en grad af usikkerhed i truppen.

- Det fylder noget, også når vi tager nogle ting fra spillerne, de er vant til at have. Men jeg synes, de har håndteret det godt, og vi har prøvet åbent at kommunikere omkring det her, forklarer Jens Meibom.