Trods dansk VM-nedtur: Det var jo exceptionelt

De stod på tærsklen til noget, der kunne blive karrieredefinerende.

Og de gjorde det på hjemmebane med tusindvis af landsmænd, der råbte og skreg på dem.

Og så tabte de.

Klart endda. Til nogen der var bedre.

Alligevel var Alexandra Bøje og Mathias Christiansen ikke sønderknuste, da de talte med Ekstra Bladet efter VM-kvartfinalen fredag i Royal Arena.

- De spiller en rigtig god kamp derinde, og vi har svært ved at finde løsningerne.

- Føler I, I kunne have gjort mere?

- Vi kæmper med alt, hvad vi har, og vi prøver alle løsninger, vi aftaler derinde - og prøver at få det maksimale ud af det. De er bare over os. De spiller bedre. Så jeg kan jo sagtens sidde og se videoer bagefter og finde ting, vi kunne have gjort bedre, sagde Mathias Christiansen og fortsatte:

- Men vi må også rose vores modstandere. De var virkelig, virkelig gode. Så det er også derfor, at vi er skuffede, men vi er ikke sønderknust skuffede. For vi er oppe imod overmagten i dag.

Foto: Mads claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Var der én ting, der kunne vende mundvigene opad, var det omgivelserne, de havde spillet i.

- Det er én af de største oplevelser...at gå herind i dag. Det var helt exceptionelt. Det føltes jo som om, vi gik ind i Parken og skulle spille fodbold. Der var virkelig, virkelig mange mennesker. Vi spiller ofte i store haller, men ikke store haller, hvor alle holder med os. Det var en unik oplevelse med et megafedt publikum. Det har virkelig været sjovt, sagde Mathias Christiansen.

Det danske par leverede en pragtpræstation i torsdagens 1/8-finale men afviste, at det klimaks var med til at spænde ben for dem i kvartfinalen.

- Vi var udmærket klar over, at den her kamp var mindst lige så svær, hvis ikke sværere end den i går. Der er bare færre mennesker, der kender det her par, end hende, der har vundet OL, som vi mødte i går, sagde Christiansen.

- Så vi var udmærket klar over, at det ville blive rigtig, rigtig svært. Og det med at skulle rejse sig igen og spille en ny kamp, det havde vi ikke problemer med, sagde han.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Hvad er det for en følelse, at du står med nu, Alexandra?

- Det er klart, at en VM-kvartfinale ikke hænger på træerne for os. Men samtidig synes jeg, at vi har haft en fantastisk uge. Vi har spillet meget bedre, end vi har kunnet forvente.

- Vi er hele tiden bliver bedre og bedre. Så det er klart, at det her giver os selvtillid. Så håber jeg bare, at vi kan ride videre på bølgen og på vores gode spil og bygge på hele tiden. Fordi så tror jeg nok, at der skal komme flere VM-kvartfinaler i fremtiden.