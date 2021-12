Ubehageligt billede: Stjernens vabel tvang ham ud

All England-vinderen Lee Zii Jia måtte opgive mod Anders Antonsen i fredagens VM-kvartfinale. Og vi forstår hvorfor. Vi må advare mod et voldsomt billede...!

Anders Antonsen blev fredag klar til sin anden VM-semifinale i karrieren, da han stoppede All England-mesteren Lee Zii Jia fra Malaysia.

Eller vi må nok hellere skrive, at Lee Zii Jia stoppede sig selv.

Et godt stykke inde i 3. sæt valgte en smerteramt Jia at smide håndklædet i ringen. Han kunne ganske enkelt ikke fortsætte.

Årsagen: En vabel.

Og så tænker du måske: En vabel? Kunne skvattet ikke spille videre på en vabel? Jeg har kraftpetervælteme gennemført et halvt maraton med fire vabler! Og det her var altså en VM-kvartfinale.

Fredag viste den malaysiske avis The Star så et billede af Lee Zii Jias vabel... Og her bringer vi en advarsel. Det er IKKE for sarte sjæle.

Det viste sig, afslørede Malaysias landstræner Hendrawan (jeps, ham der slog Peter Gade i VM-finalen i 2001), at det var mødet med Hans-Kristian Vittinghus i 1/8-finalen, der havde startet lavinen.

- Den blødte efter kampen mod Vittinghus, men Zii Jia blev behandlet. Til morgen (fredag, red.) indrømmede han, at det stadig gjorde ondt, men vi tapede det ind og dækkede området med bandage for at minimere ubehaget, siger Hendrawan til The Star.

Og så gik det sådan set helt fint.

Behandling hjalp ikke

En velspillende Lee Zii Jia knækkede effektivt sin danske modstander i 1. sæt, der blev vundet 21-12. Men herfra begyndte det at gå ned ad bakke. Antonsen var skarp i 2. sæt, kom på 11-4 og levnede ikke sin modstander mange chancer.

Og så måtte malaysieren havde behandling.

- Han var i stand til at tvinge sig selv til at spille 1. sæt, men efter det andet, blødte det igen. Han bad om behandling, men smerten forblev den samme, konstaterede Hendrawan.

Lee Zii Jia kan nu se sin overmand, og her mener vi Anders Antonsen, spille semifinale lørdag mod Loh Kean Yew fra Singapore. Selvsamme Loh, der besejrede Viktor Axelsen i 1. runde - og så sent som for nylig i Indonesia Open satte både Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke alvorligt på plads.

Du kan følge den kamp - og Anders Skaarup/Kim Astrups semifinale i herredouble her på sitet - på TV 2 Sport i eftermiddag.