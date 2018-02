Ude i otte måneder: Nu er dansk badminton-stjerne tilbage!

Jan Ø. Jørgensen spiller sin første turneringskamp i næsten et år i denne uge ved hold-EM i Kazan, og det bliver en stor test for ham, mener landstræner

Badmintonstjernen Jan Ø. Jørgensen har været inde i en trist periode, hvor han har siddet ude med en hælskade siden Australian Open i juni 2017.

Tirsdag skal den danske herresinglespiller i aktion, når Danmarks herrehold spiller EM i russiske Kazan. Landstræner Kenneth Jonassen mener, at EM bliver en stor test for danskeren.

- Jan Ø. Jørgensen tager ikke bare til turneringer for at skrabe point sammen og spille sig videre fra første runde. Det er han simpelthen for dygtig til.

- Det handler om, at Jan Ø. Jørgensen skal gøre en forskel, og gerne have en tro på, at han kan spille med i de afgørende kampe. Derfor bliver de to næste turneringer en test for ham (EM i Kazan og Swiss Open red.), hvor vi får at se, hvordan hans krop reagerer på turneringsbadminton, siger Kenneth Jonassen til Ekstra Bladet.

Jan Ø. Jørgensen efter sejren ved China Open i 2016. Foto: All Over Press

Har præsteret godt til træning

Jan Ø. Jørgensens seneste sejr i international sammenhæng fandt sted tilbage i november 2016, hvor danskeren strøg til tops ved China Open.

I december 2016 var Jørgensen placeret som nummer to i verden, men i starten af 2017 blev danskeren ramt af en hælskade, der gjorde, at han ikke spillede turneringer efter juni 2017.

I forbindelse med sin skadesperiode fik Jan Ø. Jørgensen tildelt en 'protected ranking', som gør, at han har en teoretisk placering som nummer 11 nu, som da han blev skadet. Normalt gælder en 'protected ranking' kun for top 10 spillere, men danskeren fik tildelt denne, da han har været en del af top ti i mange år.

Han har derfor mulighed for at deltage i de største turneringer på trods af den lange skadesperiode.

Selvom det er længe siden, at Jan Ø. Jørgensen har stået til tops ved en turnering, mener Jonassen, at den danske herresinglespiller igen kan komme til at stå øverst på sejrsskamlen i en turnering.

Landstræneren tror stærkt på, at Jan Ø. Jørgensen kan levere gode resultater til EM, men det er ikke det primære mål med turneringen.

- Jan Ø. Jørgensen ser godt ud til træning, og han har responderet godt på optrapningen af den samlede træningsvolume. Det primære mål i Kazan er at se, hvordan foden reagerer, når han spiller kamp. Han har været igennem et meget struktureret træningspas, siger Kenneth Jonassen.

Den tatoverede aalborggenser gør netop comeback ved EM i Kazan, da det ifølge Kenneth Jonassen er en unik mulighed for ham til at teste sin krop.

- Vi sender ikke Jan Ø. Jørgensen til Kazan, hvis vi ikke føler, at han er klar. Ved EM i Kazan er der også et puljespil, hvor han kan få en hviledag, så det er den rigtige startturnering for ham. Vi har fire stærke herresingler med til EM.

Den 30-årige dansker har efter landstrænerens mening ikke mén efter skaden, men det handler stadig om ikke at presse danskerens fod for meget i kampsituationer. Et stort mål for danskeren er nemlig Super 1000-turneringen All England i Birmingham i marts måned.

- Alt er gået, som det skal. Det handler om ikke at prøve sig frem og presse Jan Ø. Jørgensen, men når han starter, er det under et andet pres, siger landstræneren.

Danmark skal op imod Israel, Kroatien og Irland i gruppespillet, og danskerne er førsteseedede ved mesterskabet.

Jan Ø. Jørgensen er udtaget sammen med Anders Antonsen, Emil Holst og Rasmus Gemke i herresingle, mens Kim Astrup Sørensen, Anders Skaarup Rasmussen, Mads Conrad-Petersen, Mads Pieler Kolding og Mathias Christiansen skal forsvare de danske farver i double.

Danmark har vundet guld ved samtlige EM for herrehold siden mesterskabets begyndelse i 2006. Mesterskabet bliver afholdt hvert andet år.

Det danske damehold stiller også til start i Kazan ved hold-EM.

EM for hold slutter 18. februar både for mænd og kvinder. Det individuelle EM løber af stablen i april måned i Spanien.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jan Ø. Jørgensen, men han er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

