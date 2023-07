Udmattet Axelsen trækker sig

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen trækker sig fra Canada Open i Calgary, allerede inden turneringen starter.

Det oplyser han selv på Twitter. Turneringen starter tirsdag og ruller til 9. juli.

'Hej gutter. Jeg vil desværre ikke tage til Calgary til Canada Open som planlagt,' skriver han og fortsætter:

'Jeg har presset min krop i løbet af de sidste fire uger for at blive klar og præstere til Indonesia Open og European Games, og min krop fortæller mig nu, at den har brug for restitution de næste uger.'

'Undskyld til de canadiske badmintonfans - jeg ville ønske, jeg bare kunne fortsætte, og havde glædet mig til at konkurrere i Calgary! Men vi ses alle sammen næste gang, og jeg glæder mig til snart at tage tilbage til Canada'

Afbud efter guld

Afbuddet kommer, efter at den danske stjerne mandag vandt over Christo Popov i European Games-finalen.

Den lynhurtige franskmand leverede et arbejdsraseri og et tempo, som overrumplede en magtesløs Axelsen i første halvdel af kampen.

Men den danske stjerne fandt sit vanlige niveau, da Popov var tømt for energi i tredje sæt, og så vandt han 16-21, 21-16, 21-11.

- Jeg er glad og stolt. Det er en titel, jeg ikke har vundet før. Det var en hård kamp både fysisk og mentalt. Jeg var helt ude i tovene – specielt i andet sæt, sagde Viktor Axelsen til Rtizau.

- Jeg havde svært ved at sætte duellerne sammen og følte mig ikke helt på dupperne hverken fysisk eller mentalt i store dele af kampen.

De næste turneringer, der venter verdensetteren, er Japan Open i Tokyo 25.-30. juli og VM i København 23.-27. august.

Logistisk mareridt for Viktor Axelsen