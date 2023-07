Uforstående Viktor Axelsen risikerer kæmpebøde

Er det fair?

Sådan spørger verdens bedste badmintonspiller, Victor Axelsen, åbent ud på det sociale medie Twitter.

Årsagen er, at det internationale badmintonforbund, BWF, har stillet ham en bøde på 5.000 dollars i udsigt - det svarer til cirka 33.000 danske kroner.

Bøden skyldes ifølge danskeren, at han ikke mødte op til Singapore Open. Men det er der tilsyneladende en ret god grund til.

'BWF vil give mig en bøde på 5.000 dollars for ikke at dukke op til Singapore Open i to dage, mens jeg genoptrænede min muskelbelastning for at blive klar til Indonesia Open'.

'Med flybilletter, hotel og fly t/r, så kommer vi tæt på 5.000 dollars. Kombineret med at jeg så ikke kan lave min genoptræning og træning for at blive klar til deres turnering, skriver han.

Selvom det kan vise sig at være en dyr prioritering, så fuldendte Victor Axelsen sit comeback til badmintonsporten, da han endte med at vinde Super 1000-turneringen Indonesia Open, der er på niveau med All England.

I finalen lykkedes det Axelsen at besejre indoneseren Anthony Ginting, der er nummer to i verden. Sejren lød på 21-14, 21-13. Det var tredje år i træk, at Axelsen vandt turneringen.

Men heller ikke her er stjernen helt tilfreds. For noget lader nemlig vente på sig.

'Ironisk nok har vi stadig ikke modtaget præmiepenge fra Indonesien, som burde være på spillernes konto allerede,' skriver han.

