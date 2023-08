Uhyggelige Viktor tørrer gulv med franskmand

Christo Popov er blandt Europas bedste unge spillere. Den 21-årige franskmand har tilmed drillet Viktor Axelsen flere gange og tvunget danskeren ud i tre sæt.

Tirsdag aften fik Popov tæsk af sin danske konkurrent.

Sådan rigtig voldsomme bøllebank, så hvis det havde været i skolegården, var han blevet placeret ovenpå vandposten, indtil han sagde tak og blev båret ned igen.

Det var brutalt og ydmygende at overvære, hvordan Axelsen skilte Popov ad 21-6, 21-8.

En magtdemonstration der understreger Axelsens potentiale og overlegenhed i forhold til en spiller, der gerne vil derop, hvor danskeren er.

Popov spillede 1. runde mandag, og her måtte han ud i tre sæt mod en vietnameser. Han nappede også lige en herredouble med sin bror, Toma, tidligere på tirsdagen. Så måske var han træt.

Lad os sige det. Han var træt.

Egentlig begyndte det ganske lige. Lige indtil 2-2. Så tog danskeren fire point i træk. Han trak vejret, gav et point væk, og så tog han seks mere i træk. Så var det sæt sådan set lukket.

Popov er fremragende til at spille badminton. Han bevæger sig godt, har nogle eminente angrebsslag, og han læser spillet godt. Han skal nok komme længere frem i hierarkiet på et tidspunkt. Bare ikke i denne uge.

For på den anden side af nettet stod en mand, der er i topform, og som kan det hele - og endnu bedre.

Tilmed havde han et oplagt publikum i ryggen, der igen og igen pacede ham fremad.

Ekstra Bladet talte mandag med Nhat Nguyen, der tabte til Axelsen i 1. runde. Om ireren havde et godt råd til Popov. Det havde Nguyen ærlig talt ikke. Hans skuldertræk og smil fortalte, at Axelsen er på en anden planet og dermed urørlig for dødelige som ham og nok også Popov.

Det kom igen til udtryk i 2. sæt. Som det var tilfældet med Nguyen mandag lod Axelsen sin modstander komme lidt mere til fadet. Men da også kun lige, så han kunne dufte til lækkerierne.

Den topseedede fynbo spillede sikkert. Han forcerede ikke for meget, han huggede til, når han fik chancen, og han jog Popov rundt på må og få. Men han spillede sig ikke ud. Sådan så det i hvert fald ikke ud.

Og så spadserede han fra 0-2 til 5-2 og 9-3, inden det knækkede helt sammen mod slutningen, så han kunne tage ti af de sidste 11 spillede point.

Nu er opvarmningen til gengæld forbi. I 1/8-finalen står den sandsynligvis på Chou Tien-chen fra Kinesisk Taipei. Og selvom han ikke har tidligere tiders skarphed, så skal Axelsen nok stramme balderne lidt mere sammen.