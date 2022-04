Ukendte Victor brager frem

Det er mest Viktor Axelsen, vi taler om i Danmark, når det handler om resultater i international badminton.

Men landsmanden og navnebroder Victor Svendsen melder sig nu også på banen.

Fredag formiddag spillede han sig i semifinalen i Korea Open i sydkoreanske Suncheon med en overbevisende sejr i to sæt over indonesiske Shesar Hiren Rhustavito.

21-14, 21-12 endte sejren med at blive i en ensidig affære, hvor Svendsen, der som nummer 75 på verdensranglisten ikke just var favorit mod Rhustavito, der er nummer 24.

Den 26-årige nordjyde er dermed klar til semifinalen i turneringen, der er en Super 500-turnering, hvilket er det tredjehøjeste på BWF's World Tour.

Og resultatet er med afstand hans største i karrieren.

Victor Svendsen har tidligere vundet turneringer i Europa - og blev i øvrigt også dansk mester sidste år - men der har været tale om turneringer på et sportsligt langt dårligere niveau end Korea Open.

Læssevis af afbud

Mens to af turneringens bedste spillere, Jonathan Christie og Kidambi Srikanth, der er seedet tre og fem, mødes i den anden semifinale, står Victor Svendsen overfor kinesiske Weng Hong Yang. Og kender du ikke lige ham, er det meget forståeligt. Han er nummer 156 i verden.

Victor Svendsen mødte landsmanden Kim Bruun i 1. runde. Men det var så også det danske islæt i den turnering.

Generelt har afbuddene regnet ned over Korea Open, hvilket blandt andet skyldes, at asiaterne slet ikke har fået bugt med Coronaen. Især i damedouble er det helt galt. 11 afbud betød, at selvom værterne i 11. time smed fem lokale doubler ind, var der kun ti par til start. Fuldstændig uhørt i en turnering på så højt niveau.

Situationen var heller ikke god i mixeddouble, hvor syv par trak sig, og det førte højst usædvanligt til, at arrangørerne valgte at foretage en ny lodtrækning inden de første kampe forleden.

Alt det kan Victor Svendsen være ligeglad med. Han har allerede nu scoret så mange point, at han hopper ind blandt de 50 bedste i verden.