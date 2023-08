Ung ukrainer dybt berørt: Tak, Danmark

Tak, Danmark!

Danylo Bosniuk læner sig frem og stikker nærmest hele snudeskaftet ned i diktafonen, der optager interviewet.

Han sveder meget, og pulsen er stadig oppe, efter han for kort tid siden spillede inde i Royal Arena.

'Vi elsker jer'

Det blev til nederlag til en japaner, men det synes ikke at røre den 22-årige ukrainer synderligt.

Han er glad for at være her til sit første VM. Han er glad for at have oplevet den gode stemning inde i hallen, og han er glad for, at han trods alt fik den langt bedre placerede japaner i problemer (Bosniuk tabte 22-20, 21-15).

Og så er han glad for Danmark. Derfor siger han tak.

- Jeg så Zelenskiys optræden i mandags. Og jeg må bare sige stor tak til alle danskere, der støtter Ukraine. I giver os fly. Det er meget vigtigt, og vi elsker jer i Ukraine. Tusind, tusind tak, siger han, så diktafonen er i overhængende fare for at forsvinde ind i munden på ham.

'Hårdt at følge på afstand'

Til daglig bor han i tyske Mühlheim. Her træner han med det tyske landshold, og han kalder det for sit hjem. For hjemme i Ukraine er der krig, og Danylo har ikke været der i to år.

- Det er hårdt at følge på afstand, for jeg er så bange for, hvad der sker i Ukraine. Jeg læser om det hver dag, og jeg håber og håber, at det snart slutter, siger han til Ekstra Bladet.

Danylo fortæller, at han forsøger at sende penge hjem til venner og familie. Men han er klar over, at det ikke batter det store i den store helhed.

Han blev født i 2000 og voksede op i Luhansk. Men da pro-russiske separatister tog kontrol over byen i 2014 og gjorde den til hovedstad i den selvproklamerede Luhansk People’s Republic, flygtede Danylo med sin familie.

Senere vendte de retur, men Danylo blev ikke længe. Det er i da to år siden, han sidst har været hjemme. Og Luhansk har det seneste års tid været annekteret af russerne.

Har valgt hæren fra

- Jeg har ikke et hjem der mere. Jeg har ingen fremtid der. Min skole er væk, mange af de ting, der betød noget for mig i min barndom, er væk, siger han tydeligt berørt.

- Hvordan er det at tænke på?

Det gode humør, han kom med, da interviewet gik i gang, er ikke, hvad det har været. Danylo vil gerne fortælle mere. Men han tøver lidt. Han åbner munden, stopper så og kigger væk. Op i loftet og ned i gulvet. Han trækker vejret og sukker. Hænderne er placeret i siden. Så kigger han igen.

- Det er utrolig hårdt at vide, at ens barndomshjem er væk for altid, siger han og synker en klump.

- Men vi må blive ved med at tro på det. Vi må blive ved med at kæmpe. Hvad er der ellers at gøre, kommer det.

Han har truffet et kontroversielt valg. For han satser på sin sport og sin karriere. Og altså ikke hæren som så mange andre på hans alder.

- Jeg satser på badmintonkarrieren. Professionelle sportsfolk kan selv vælge, og jeg har valgt at tage ud i verden og spille badminton og vise det ukrainske flag, så godt jeg kan.

- Det er mit job og mit liv, siger han.