Utrolig rejse: 65-årig skriver historie i København

Det var et hårdt slag for Svetlana Zilberman, da hun fik at vide, hun var for gammel til at spille på landsholdet.

Den 25-årige badmintonspiller havde ellers leveret flere fornemme resultater internationalt med blandt andet French Open-sejren.

Men i 1983 var hun ganske enkelt ikke ung nok til det sovjetiske landshold.

Det er 40 år siden.

Mandag tager Svetlana hul på VM i København. Ikke for veteraner, seniorer eller sådan noget pjat. Nej, Svetlana er med blandt verdens bedste i mixed double.

- De sagde, at jeg var gammel, da jeg var 25 år. Nu er jeg en ung kvinde, sagde hun til nyhedsbureauet AFP efter sin deltagelse ved VM i Tokyo sidste år.

Yngre end Morten Frost

I dag er hun 65 år, og hun spiller sammen med sin søn, den 34-årige Misha, der kom til verden i Moskva 6 år efter landsholdsledelsens hårde udmelding til Svetlana.

Foto: Jonathan Damslund

Til Ekstra Bladet fortæller mor og søn, at de nyder at spille sammen. Hun er egentlig hans træner til daglig, men:

- Vi blev enige om at give det et forsøg, fordi der ikke var andre mulige makkere til mig, og min mor kan sagtens være med, siger Misha.

De tilhører ikke den absolutte verdenselite og får indimellem nogle ordentlige stryg. Men de vinder også kampe, og først og fremmest er mixed double en god idé, fordi det giver Misha flere kampe i de arenaer, de spiller i.

Svetlana er født i 1958. Sådan cirka en måned efter Morten Frost - og før The Beatles og Berlinmuren kom på benene.

Op gennem 1970'erne udviste hun et stort talent og blev indlemmet i landsholdslejren i Moskva. Hendes første internationale turnering var pudsigt nok Denmark Open i 75 (hvortil Svetlana i øvrigt aldrig kom i kamp, fordi arrangørerne havde glemt hende inden lodtrækningen). Hun kvalificerede sig blandt andet til All England i 1981 og vandt samme år French Open over en af datidens store navne, engelske Gillian Clark.

I 1986 nåede hun helt frem til semifinalen ved EM og hentede bronze. Det var i de år, hun blev kæreste med Michael, der var landstræner for Sovjetunionen.

I 1989 kom Misha til verden i den russiske hovedstad. Men alting var ved at blive vendt på hovedet for den lille familie.

Gode gener

Michael, der er jøde, blev tilbudt jobbet som israelsk landstræner, og ikke længe efter at familien var rejst, brød Sovjetunionen sammen, hvilket fik dem til at søge om israelsk statsborgerskab.

Mor og søn er klar til endnu et VM sammen. Foto: Jonathan Damslund

Det lå i kortene fra start, at Misha ville have gode muligheder for en fremtid som sportsmand. For hvor Svetlana var ferm med en ketsjer, havde far Michael været en eminent gymnast, der nåede op på Sovjetunionens landshold, hvilket i øvrigt ikke siger så lidt.

Israel er ikke nogen stor badmintonnation. Det er knap nok en nation i den sportsgren, og Svetlana begyndte fra første færd som israelsk statsborger at støvsuge de nationale mesterskaber med titler.

Michael fortsatte som hendes træner, og de tog naturligvis deres søn med i hallen på daglig basis. Da Misha var 12, stod det klart, at der her var et særligt talent.

Mens hun havde droslet markant ned på internationale optrædener, var den nu 43-årige Svetlana stadig suveræn på hjemlig grund og overtog desuden træningen af Misha, mens Michael var landstræner.

Det viste sig dog umuligt at finde en kompetent makker, så hun sprang selv til og påtog sig opgaven. De kvalificerede sig til VM i 2009. Det er 14 år siden, men Svetlana er med endnu.

Er mest med for sjov

Foto: Jonathan Damslund

Misha skal møde Anders Antonsen i sin herresingle, og sammen med sin mor møder han det samme egyptiske par, som de sidste år besejrede ved VM i Tokyo; Doha Hany og Adham Hatem Elgamal.

Til Ekstra Bladet siger Misha Zilberman, at de naturligvis går ind til alle kampe for at vinde, men at det egentlig ikke er det primære.

- Vi spiller mixen for at få følelsen af hallen og atmosfæren. Hun er min træner til daglig og rejser med rundt i verden. Men de her kampe er fede. Vi elsker at spille sammen, og vi har intet pres på vores skuldre, siger han.

Udenfor er det anderledes:

- Der er hun min træner, så der er tingene ikke til diskussion, kommer det med et stort grin.

Elsker at spille sammen

Misha vandt bronze ved European Games i 2019. Her ses han på podiet med guldvinder Anders Antonsen, Brice Leverdez fra Frankrig, der vandt sølv, til venstre samt Raul Must fra Estland. Foto: Vasily Fedosenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Misha Zilberman er et mangeårigt medlem af herreeliten og har været til OL tre gange. Sidste år hentede han bronze ved EM i Madrid. Det er i single. I mixen er det anderledes:

- Vi vinder indimellem en kamp, og vi er meget glade, når det sker. Det skete for tre uger siden i US Open.

- Hvordan pokker formår hun at holde sig i så god form?

- Det er et godt spørgsmål. Når vi træner min single, er hun én af de to spillere, der står på den anden side af nettet, så hun får træning hver dag. Og sådan har det været i mange år.

- Som træner har hun gjort mig til én af verdens 40 bedste spillere. At være makker med hende er en af mine måder at sige tak på.

Nu står de til præcis det samme par, som de besejrede sidste år.

- Det er da godt nok mærkeligt. At det lige er dem igen ...

- Jo, det er sært. Men da meget bedre end at rende ind i et asiatisk par, siger han og bryder ud i grin.

Det skal du se mandag

Bane 1:

Loh Kean Yew, Singapore (7) - Pablo Abian, Spanien (fjerde kamp)

Jeppe Bay/Lasse Mølhede, Danmark - Ivan Rusev/Iliyan Stoynov, Bulgarien (10. kamp)

Maiken Fruergaard/Sara Thygesen, Danmark - Catherine Choi/Josephine Wu, Canada (11. kamp)

Viktor Axelsen, Danmark (1) - Nhat Nguyen, Irland (12. kamp)

Bane 2:

Nozomi Okuhara, Japan - Thuy Linh Nguyen, Vietnam (3. kamp)

Chou Tien-chen, Kinesisk Taipei - Kevin Cordon, Guatemala (6. kamp)

Lee Zii Jia, Malaysia - Jonatan Christie, Indonesien (5) (8. kamp)

Bane 3:

Misha Zilberman, Israel - Anders Antonsen, Danmark (12) (14. kamp)

Rasmus Gemke, Danmark - Mark Caljouw, Holland (15. kamp)

Bane 4:

Misha Silberman/Svetlana Zilberman, Israel - Adham Hatem Elgamal/Doha Hany, Egypten (1. kamp)

Første kamp begynder kl. 9, og VM kan følges på TV 2 Sport og play.tv2.dk