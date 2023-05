Vanvittige scener: Skete 211 gange

Vi er rigtig mange her i Danmark, der ikke kender Thinaah Muralitharan og Pearly Tan.

Ja, vi kan vel gå så vidt som til at tilføje, at det er første gang, vi hører/læser deres navne.

Men de er dygtige badmintonspillere. Virkelig dygtige.

De kommer fra Malaysia og tilhører sub-toppen i damedouble på verdensplan.

Og så er de udholdende. Det skal vi da lige love for.

Torsdag spillede de anden runde af Malaysia Masters, og det var en lige affære mod japanerne Rean Miyaura/Ayako Sakuramoto.

Hvert par havde vundet et sæt, og afgørende sæt stod 16-14 til japanerne. Det var helt tæt, huden glinsede, og munde stod åbne. Der var med andre ord ved at være udsolgt på alle hylder.

Og så fulgte duellen, de aldrig glemmer.

Tju-bang og videre i teksten

Her skal det tilføjes, at mange, mange dueller i international topbadminton afgøres inden for de første 10-20 slag. En del endda inden for de første ti.

Riiiiigtigt mange af duellerne varer typisk maksimalt 30 sekunder. Det er tju-bang og videre i teksten.

Sådan var det ikke i denne duel, som de aldrig glemmer.

I løbet af tre et halvt minut lykkedes det de fire spillere af slynge, smashe, droppe, cleare, mose og vride bolden over nettet 211 gange.

211 gange!

Se den her

Til at begynde med var der smæk på. Det blev ikke ved. Efter et par minutter begyndte armene at hænge på de fire spillere. Der blev clearet og droppet mere end normalt, og de hårde smash blev færre og færre. Og det forstås.

- Det er jo helt utroligt. Vi må være på vej mod en rekord nu, kom det fra den nærmest lamslåede britiske kommentator undervejs.

Var glad for at det sluttede

Da duellen omsider fandt sin afgørelse, smed Muralitharan ketsjeren i luften, mens Tan bare knækkede sammen.

Og hjemmepublikummet rejste sig, klappede og hujede. De var klar over, det var noget enestående, de lige havde overværet.

Og de fik mere at glæde sig over. For Thinaah Muralitharan og Pearly Tan endte med at vinde kampen 21-19.

- At vinde den duel føltes som at vinde kampen. Jeg følte også, at vi ville vinde efter at have overlevet det der, kom det fra Muralitharan.

- Jeg var mest af alt glad for, at duellen sluttede, og vi ville bare være færdige med kampen i en fart. Da duellen var overstået, smed jeg bare ketsjeren, fordi jeg så ville vinde lidt tid, når jeg skulle samle den op, kom det.

Sidste sæson leverede en damedouble ved Korea Open 195 slag, og det blev af det internationale badmintonforbund, BWF, kaldt verdensrekord.