Vanvittigt comeback: Danmark i semifinalen

Hold da op. Det holdt hårdt!

Efter fem intense kampe er Danmark klar til semifinalen ved Thomas Cup, VM for herrehold i badminton.

Torsdag blev Sydkorea besejret i kvartfinalen med 3-2 i kampe. Sydkoreanerne var undervejs foran 2-1 i kampe. De havde endda matchbolde, hvorfor Danmark var utrolig tæt på tidlig exit.

Ikke desto mindre fik danskerne klaret sig videre.

Det blev Rasmus Gemke, der slog sømmet i kisten med den afgørende sejr i femte kamp, og dermed kan Danmark se frem til at spille semifinale.

Danmark lagde godt ud i første kamp mellem Viktor Axelsen og Heo Kwanghee. Ligesom mod Kina skulle danskeren bruge tre sæt for at slå sin modstander Heo Kwanghee.

Mens første sæt blev tabt 13-21, gik andet sæt til Axelsen, som vandt 21-17.

Tredje sæt blev ikke vundet uden besvær, men med cifrene 21-19 sikrede Axelsen aftenens første point for Danmark.

I kamp to stod herredoublen Kim Astrup og Mathias Christiansen over for Kang Minhyuk og Seo Seungjae.

Det blev til to tætte sæt for doublen, som ikke lykkedes med at hive point hjem. De blev slået med cifrene 18-21 i begge sæt.

Med stillingen 1-1 var det Anders Antonsen, der skulle forsøge at genvinde føringen. Den normalt storspillende dansker har haft svært ved at finde formen under Thomas Cup, og det gjorde sig også gældende i kampen mod Jeon Hyuk Jin.

Antonsen tabte i to sæt, og dermed var Danmark, ligesom mod Kina, bagud 1-2 forud for fjerde kamp.

Den danske topspiller skuffede og tabte. Foto: Diego Azubel/Ritzau Scanpix

På randen af knockout

Danskerne, der skulle forsøge at redde kastanjerne ud af ilden, var doublen Anders Skaarup Rasmussen og Frederik Søgaard.

De to leverede et brag af en kamp mod Kina, og der var derfor håb for, at de endnu engang kunne levere varen mod Choi Solgyu og Kim Wonho.

Mens herredoublen udviste god synergi og i flere momenter lignede vindere af første sæt, endte sydkoreanerne med at tage det 21-18.

Andet sæt kunne dermed risikere at blive Danmarks sidste i turneringen, men i en række nervepirrende bolde endte danskerne på mirakuløs vis at vinde andet sæt 23-21 efter at have afværget to koreanske matchbolde.

I tredje sæt havde doublen for alvor spillet sig varm, og med cifrene 21-17 i dansk favør skulle Danmark igen spille en femte, afgørende kamp ved stillingen 2-2.

Det var Rasmus Gemke, der skulle håndtere den skæbnesvangre opgave. Trods tegn på nervøsitet lykkedes det danskeren at hive en kneben sejr hjem i første sæt 21-19.

Sejren gav samtidig gav ro til Gemke forud for andet sæt, som blev vundet på mere overlegen vis 21-15 til stor jubel fra holdkammerater og danske fans.

Fredag spiller Danmark semifinale i Thomas Cup.

