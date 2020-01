Vanvittigt finaledrama: Misser to matchbolde

På vej på hospitalet: - Har aldrig set lignende

Trods to missede matchbolde i deres livs største kamp kan damedoublen, Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i sidste ende glæde sig.

Selv om det må gøre ondt at tabe finalen i Jakata i Indonesia Masters i tre sæt i lidt af en maratonmatch mod det lokale par, Greysian Polii og Apriyani Rahaye, var der en trøstpræmie på over 100.000 kroner til parret.

Det indonesiske par vandt gyseren med 18-21, 21-11, 23-21, hvor danskerne til slut missede to matchbolde efter at have hængt bagefter i tredje og afgørende sæt.

8500 ellevilde tilskuere gjorde sit for at støtte deres landsmænd, og det gjorde i sidste ende måske udfaldet, så Maken Fruergaard og Sara Thygesen kiksede til slut.

Udover karrierens største pengepræmie har parret med den forløbne uges imponerende sejre taget et stort spring frem på ranglisten fra nummer 30 til en plads omkring nummer 20, og er dermed inde i kampen om at kvalificere til at spille OL i Tokyo om et halvt år.

Så hullet efter Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen er måske ved at være lukket.

Det er snart to år siden, at der sidst var en dansk damedouble i en stor finale, da de nu pensionerede OL-sølvvindere vandt All England-finalen.

Undervejs har Maiken Fruergaard og Sara Thygesen slået blandt andet de olympiske mestre Misaki Matmutomo og Ayeka Takahashi fra Japan.

